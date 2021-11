A Napoli è un sabato di proteste. In mattinata il corteo dei disoccupati, poi in strada anche i no Green Pass. Un gruppo di persone, circa un centinaio, si sono riunite in piazza Cavour, nei pressi della stazione della linea Metropolitana. I manifestanti, in molti senza mascherina, si sono mossi poi in corteo evitando per ore le ‘zone vietate’ dalle forze dell’ordine viste le disposizioni arrivate dopo il comitato di ordine e sicurezza pubblica di ieri. Il corteo, con i soliti cori sulla libertà, si è diretto poi verso piazza Dante.

Al grido “giù le mani dai bimbi” hanno percorso via Foria causando non pochi disagi alla circolazione cittadina. Come riportato dall’Ansa, alcuni manifestanti hanno messo le mascherine ai polsi perchè “il ministro ha detto che dobbiamo metterle e noi le mettiamo. Noi ci sentiamo prigionieri di queste disposizioni”. I manifestanti poi hanno continuato il percorso tenendosi lontano dalla “zona rossa” indicata dalla prefettura.

Poi il corteo si è fermato a Piazza Dante in sit in. Altre persone si sono aggiunte fino ad arrivare a circa 300 partecipanti. In piazza gli organizzatori hanno detto che il 17 novembre prossimo i rappresentanti dei movimenti “no green pass” terranno una manifestazione in via Santa Lucia, a Napoli, dinanzi alla sede della Regione Campania, per protestare contro la decisione di “concedere gli abbonamenti gratuiti solo agli studenti vaccinati”.

Durante il sit in in piazza la Polizia ha cominciato a chiedere i documenti di quanti non indossavano la mascherina. Gli organizzatori dal palco hanno invitato i manifestanti alla calma assicurando assistenza per contestare eventuali sanzioni amministrative che dovessero essere notificate. Poi il corteo si è spostato fino a piazza del Plebiscito.

