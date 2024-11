Orrore a Nole, in provincia di Torino, dove nella mattinata di oggi, verso le 12,30, una donna ha ucciso suo figlia di appena 10 mesi in casa. Accertamenti sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti ma il copro della piccola è stato trovato all’interno della vasca da bagno dal padre, che avrebbe immediatamente allertato i carabinieri. La bambina sarebbe morta per annegamento. La donna invece ha tentato il suicidio colpendosi al torace con un coltello da cucina per poi essere trasportata in elisoccorso a Torino.

Secondo quanto emerso dai primi racconti, la donna sarebbe oltre un anno in cura e proprio oggi pomeriggio aveva un appuntamento dallo psicologo. Da tempo manifestava problemi psichici.

Seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco