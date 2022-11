Una corsa a folle velocità sulla Lamborghini Huracán, terminata non lontano dal casello Avellino Est dell’autostrada A16 Napoli-Canosa. Circa 200mila euro, questo il valore della supercar di Sant’Agata Bolognese, in fumo nel vero senso della parola, perché il 46enne alla guida e la passeggera sono andati prima a sbattere sul guard rail e poi hanno finito la loro corsa al centro della strada dove la loro supercar ha immediatamente preso fuoco.

I due sono riusciti a fuggire appena in tempo dalle fiamme e a mettersi in salvo e sono stati visitati sul posto dai sanitari del 118 ma non hanno avuto bisogno del ricovero ospedaliero. I vigili del fuoco di Avellino sono riusciti a spegnere l’incendio nel giro di pochi minuti.

Il terribile incidente è avvenuto al chilometro 46 sulla autostrada A16 Napoli-Canosa, nel il tratto compreso tra Avellino Ovest e Avellino Est in direzione Canosa. Gli uomini della Polizia Stradale della Sottosezione Avellino Ovest, coordinati dall’ispettore Oreste Bruno che hanno provveduto a chiudere temporaneamente una delle due corsie del tratto stradale. Intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, oltre alle ambulanze del 118 e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Secondo una prima ricostruzione, la Lamborghini si è prima schiantata contro il guard rail e poi contro il muro alla destra della carreggiata. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Non si esclude che il conducente abbia perso il controllo della potente e costosa vettura per la velocità sostenuta e il fondo reso viscido dalla pioggia che ha colpito la zona.

Come si vede dal video girato dalla passeggera dell’auto, che sta circolando nei gruppi e chat sulle principali piattaforme social, la Lamborghini stava viaggiando alla folle velocità di 297 chilometri orari appena prima dello schianto. Per permettere le operazioni di spegnimento dell’incendio e per la messa in sicurezza della carreggiata si è formata in breve tempo una fila di circa un chilometro.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione