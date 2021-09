Dopo aver chiesto e ottenuto la cacciata di Davide Casaleggio e dell’associazione Rousseau, aver fatto cambiare lo statuto per essere proclamato leader assoluto, Giuseppe Conte è già pronto a mollare il Movimento 5 Stelle?

L’ex premier da Finale Emilia, dove è intervenuto questa mattina nel corso del suo tour in Emilia Romagna per le amministrative, evoca un passo indietro dalla guida dei 5 Stelle, anche se ovviamente non così vicino nelle tempistiche.

“Stiamo rilanciando il progetto del M5s, lo porteremo avanti, al di là degli interpreti. Siccome non ritengo di essere infallibile, e nemmeno vedo davanti un orizzonte poi così lungo, ve lo dico francamente: questo è un impegno stressantissimo. Lavorare così per il bene comune è una faticaccia enorme, quindi non credo che la potrò reggere fisicamente a lungo”, ha detto Conte da un palco allestito a Finale Emilia.

L’obiettivo? “Fare in modo che ci sia qualcuno più bravo di me, quando sarà il momento”. Ma il progetto 5 Stelle per l’ex presidente del Consiglio è forte e dovete appoggiarlo, non lasciate che altri parlino con la vostra voce”.



LA MEZZA MARCIA INDIETRO – Parole ‘sospette’ che hanno aperto un caso anche all’interno del Movimento, tanto da costringere di fatto Conte a fare chiarezza poche ore dopo il comizio di Finale Emilia, questa volta con un punto stampa a Cattolica, dove è intervenuto a sostegno del candidato sindaco pentastellato Mariano Gennari.

Qui, pressato dai giornalisti sul tema, Conte ha compiuto una mezza retromarcia: “Se si assume una responsabilità del genere, come presidente del Consiglio o alla guida di una forza politica, e lo si fa con serietà nell’interesse dei cittadini per il bene comune, vi assicuro che è un impegno enorme”.

Impegno che “richiede quindi un importante sforzo fisico”, sottolinea Conte, “era questo quello che volevo dire”. Anzi, ribadisce il leader pentastellato che rilancia, “c’è tanto entusiasmo e voglia di lavorare per il bene del Paese, c’è tantissimo entusiasmo tra le persone e questo ci dà la consapevolezza che siamo chiamati ad un compito di responsabilità”.

