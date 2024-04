Saranno Gianmarco Tamberi ed Arianna Errigo i portabandiera dell’Italia nella cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Parigi 2024 in programma tra 95 giorni. Ad annunciarlo il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, nel corso del Consiglio Nazionale del Comitato, dando seguito alla tradizione di Tokyo 2020, quando la coppia – in nome della parità di genere – è stata composta da Jessica Rossi (tiro a volo) ed Elia Viviani (ciclismo). La scelta segue il criterio dell’oro olimpico: prerogativa essenziale per la nomina, e requisito che avrebbe avuto anche Gregorio Paltrinieri, ancora una volta escluso dalla cernita. Per lui un oro (nei 1500 sl a Rio 2016), un argento e un bronzo in tre olimpiadi.

L’emozione di Gimbo e Arianna

Da un lato Gimbo, medaglia d’oro nel salto in alto a Tokyo 2020 e campione mondiale ed europeo in carica: “Non ci posso credere, non potevo ricevere notizia più bella. Riconosco che non sono sempre riuscito a rappresentare ogni singolo italiano in questi anni, ma credo che riuscire a farlo mantenendo la propria autenticità sia estremamente complesso. Ho cercato di essere un capitano degno del proprio ruolo. Mi ero preparato all’idea che la scelta fosse ricaduta su Greg. Un leader di cui sarei stato fiero”. Dall’altro Arianna, pluricampionessa della scherma, oro nel fioretto a squadre e argento individuale a Londra 2012, bronzo a squadre a Tokyo 2020: “Il cuore mi scoppia di gioia – commenta Errigo -, avete presente quando non ci credi neanche dopo che te lo hanno detto? Grazie a Malagò e a tutta la giunta Coni per aver creduto in me”.

I precedenti di Mennea e Vezzali

Tamberi raccoglie lo scettro di Mennea: era stato lui l’ultimo campione d’atletica leggera a sventolare il tricolore nella cerimonia inaugurale di Seoul (Corea del Sud) 1988 il tricolore; Errigo invece segue la scia di Valentina Vezzali, alfiere dell’Italia a Londra 2012. In attesa della sfilata fissata a venerdì 26 luglio nell’iconica cerimonia di apertura, il primo appuntamento ufficiale sarà il 13 giugno, alle ore 11 al Quirinale, quando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella consegnerà il tricolore alla coppia azzurra.

