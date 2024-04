È successo nella costa occidentale dell’Australia, dove sono state trovate oltre 160 balene spiaggiate. I cetacei sono rimasti intrappolati nelle acque poco profonde di Toby Inlet, a Geographe Bay.

“Sappiamo che ci sono quattro branchi contenenti un totale di 160 globicefali sparsi per circa 500 metri. Sfortunatamente, 29 balene che si sono arenate sulla spiaggia sono morte”, ha rivelato un portavoce del Parks and Wildlife Service Western Australia, il Dipartimento per la Biodiversità, la Conservazione e le Attrazioni locale.

Il comportamento solidale delle balene: ‘Non lasciano nessuno indietro’

Si tratta di animali che si muovono in branco e che instaurano dei rapporti talmente stretti da non abbandonare nessuno che si trovi in difficoltà. Secondo gli esperti potrebbe essere stato questo il motivo della morte a catena. Oltre 160 balene si sono ritrovate spiaggiate in Australia, probabilmente per aiutare uno o più compagni in difficoltà nelle acque basse. Se qualcuno ha un problema, gli altri lo seguono fanno di tutto per salvarlo.

Gli esperti di fauna selvatica non sono certi di quale sia la ragione per cui questi animali si spingano così tanto vicino alla costa, ma purtroppo fatti del genere capitano spesso e provocano decessi di massa. A luglio del 2023 – a Cheynes Beach ad Albany, a 470 chilometri a sud di Perth – sono morte almeno 90 balene. Nello stesso periodo, è stato trovato un capodoglio morto alle Canarie.

Balene in spiaggia morte a decine, le altre saranno abbattute

Le foto e i video diffusi da Parks and Wildlife Service – Western Australia e da Dunsborough & Busselton Wildlife Care Inc sono davvero impressionanti. Purtroppo 29 delle oltre 160 balene spiaggiate in massa lungo le coste australiane sono morte in poco tempo. Si trovano a Toby Inlet, vicino a Dunsborough, una zona a più di 250 chilometri a sud di Perth. Tutte le attenzioni di esperti e autorità locali sono volte a salvare i circa 160 esemplari sparsi in 500 metri di spiaggia.

Il portavoce del Parks and Wildlife Service Western Australia ha fatto sapere inoltre che “ci sono 20 balene in un branco a circa 1,5 chilometri dalla costa. Un altro branco di circa 110 esemplari si trova più al largo”.

