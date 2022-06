C’è una svolta nelle indagini sull’omicidio di Nevila Pjetri, la prostituta trovata senza vita tra sabato e domenica, alle 2 del mattino, nei pressi del torrente Parmignola, a Sarzana, in provincia di La Spezia.

Un uomo è stato fermato questa mattina nell’ambito delle indagini sulla morte della 35enne albanese. Si tratta di un 44enne residente ad Aulla, di professione artigiano, a cui sarebbe intestata la Ford Fiesta rinvenuta a qualche centinaio di metri dal cadavere scoperto stamane.

All’interno del veicolo le forze dell’ordine hanno trovato almeno due bossoli di pistola e alcune tracce di sangue su un tappetino. Al 44enne gli inquirenti son arrivati grazie al numero di telaio del veicolo, posto sotto sequestro dai Carabinieri della Compagnia della Spezia.

Investigatori che non escludono il coinvolgimento del 44enne nel secondo omicidio di Sarzana. Questa mattina gli agenti della Questura di La Spezia hanno rinvenuto nella stessa zona, sul greto del torrente Parmigliola, un secondo corpo senza vita.

La vittima è un giovane transessuale, sul cui corpo erano presenti evidenti segni di aggressione. La zona in cui le due vittime sono state rinvenute è nota per essere frequentata da prostitute.

Da capire ora il ruolo del 44enne, se abbia compiuto i due delitti perché un killer seriale o magari per far tacere la seconda vittima, il giovane transessuale: quest’ultimo potrebbe infatti averlo visto carica in auto Nevila nei pressi di un rifornimento di carburanti nella zona di Marinella di Sarzana

Intanto a La Spezia è in corso l’autopsia sul cadavere di Nevila Pjetri. Il medico legale Susanna Gamba dovrà accertare tempi e luogo della morte ma soprattutto appurare se la ferita dietro all’orecchio sia stata mortale e se provocata da un’arma di piccolo calibro o da uno strumento appuntito.

Proprio in relazione ai “gravi fatti accaduti a Sarzana”, il prefetto della Spezia ha convocato per domani, a Sarzana alle ore 11:30, una seduta straordinaria del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica alla quale sono stati invitati tutti i sindaci della Val di Magra “al fine di rafforzare l’azione di prevenzione sul territorio”.

