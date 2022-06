Il corpo di una donna di 35 anni è stato ritrovato intorno alle 2 della scorsa notta vicino al greto di un fiume all’altezza del Ponte sul Parmigliola, tra Marinella di Sarzana e Marina di Carrara, nello spezzino. Macabra la scena che i carabinieri arrivati sul posto si sono trovati davanti agli occhi: la donna era in un lago di sangue, seminuda. È scattata la caccia all’uomo. Il magistrato di turno ha aperto un fascicolo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo della Spezia e l’Arma di Sarzana. L’allarme al 112 è stato lanciato da alcuni turisti durante un’escursione. Sono poi intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Sarzana e i carabinieri del comando provinciale e della compagnia di Sarzana. Le indagini sono coordinate dal pm di turno Monica Burani. Accanto al cadavere non sono stati ritrovati né borsetta né i documenti della vittima. Si tratterebbe secondo Il Secolo XIX di una ragazza albanese residente a Carrara.

Secondo il quotidiano sul corpo sarebbe stato già svolto un primo esame autoptico. Non è escluso che la donna sia stata uccisa con un colpo di arma da fuoco al termine di un’aggressione. Altra ipotesi è la morte sia giunta per soffocamento. Non è escluso che il decesso sia avvenuto in un altro posto e che solo successivamente il corpo della trentacinquenne sia stato trascinato sul greto del torrente.

Sul posto non è stata ritrovata alcuna arma. Gli inquirenti, riporta l’Ansa, hanno raccontato che la vittima sarebbe stata vista l’ultima volta nella tardissima serata di ieri mentre saliva su un’auto bianca guidata da un uomo. La donna, che secondo gli inquirenti sarebbe una prostituta, era molto conosciuta. Sono state le sue amiche e colleghe a segnalare l’auto sulla quale la donna è salita e si è allontanata la notte scorsa e, ancora, qualcuno avrebbe visto anche un uomo trascinare un corpo verso il torrente.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

