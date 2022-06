Antonella Castelvedere aveva 52 anni e una figlia di 12. È morta, uccisa a coltellate, nella sua casa di Colchester, nella contea dell’Essex in Inghilterra. Troppo gravi le ferite di arma da taglio. È stato arrestato con l’accusa di omicidio il marito della donna, principale indiziato dalla polizia che ha fatto sapere di non essere alla ricerca di altri indiziati.

Castelvedere era originaria di Bagnolo Mella, in provincia di Brescia. Da oltre 25 anni viveva nella casa di Wickham Road, una zona residenziale di Colchester, dov’è stata trovata. Insegnava: era docente senior in Letteratura Inglese e responsabile del corso di laurea magistrale all’università di Suffolk. Quando sul posto sono arrivati i primi soccorsi la donna respirava ancora. Non ce l’ha fatta.

Anche il marito sarebbe rimasto ferito durante una colluttazione. Ora si trova in ospedale, piantonato. “Non stiamo cercando nessun altro”, ha dichiarato l’ispettore capo. L’omicidio si sarebbe consumato mercoledì mattina, intorno alle 11:45, e i familiari della vittima – i genitori anziani e il fratello che vivono a Bagnolo Mella – sarebbero stati informati soltanto giovedì. Il cugino della vittima, Franco, ha confermato stamattina la notizia a Il Giornale di Brescia.

“Confermo la notizia. Antonella è stata uccisa”, ha dichiarato l’uomo al quotidiano. Castelvedere insegnava anche presso un master in Scrittura Creativa e Critica. Sul sito dell’università si legge che aveva una “lunga esperienza nel migliorare l’esperienza degli studenti attraverso la leadership accademica, la progettazione innovativa del curriculum e le partnership professionali”. Era anche autrice di un libro, tradotto in varie lingue, intitolato Dimensioni della delicatezza: La poetica e la politica della delicatezza nella poesia di Keats, Rilke e Pasolini.

Detectives are continuing to investigate the circumstances around the death of a woman in #Colchester

We continue to appeal for anyone with information on the incident to come forward and speak to us.https://t.co/a0Ua9HGCXk

— Essex Police (@EssexPoliceUK) June 2, 2022