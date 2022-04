Indagini lampo hanno portato all’arresto dell’automobilista scappato dopo il drammatico incidente avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, poco dopo l’una, sull’Autostrada A21 Torino-Piacenza, all’altezza di Lungavilla, in provincia di Pavia.

Un incidente costato la vita ad un bambino di 11 anni e al padre 45enne, francesi, quest’ultimo falciato da un’auto mentre tentava di soccorrere il figlio. Dalla dinamica dell’incidente era immediatamente emersa la presenza, oltre alle due auto protagoniste del tamponamento, di una terza vettura che si era allontanata dal luogo dell’incidente dopo aver investito il 45enne.

Le indagini della Polstrada, coordinate dal Centro Operativo Polizia Stradale di Torino, hanno permesso di rintracciare l’auto gravemente incidentata nel comune di Acqui Terme, in provincia di Alessandria, nella tarda serata di venerdì.

Sulla vettura erano ancora ben visibili i ‘segni’ dell’incidente e dopo l’impatto l’automobilista è uscito dall’autostrade imboccando strade secondarie per raggiungere il Piemonte.

“In questi casi ogni minuto può fare la differenza. Decisiva è stata la strategia messa in campo dal Centro Operativo Polizia Stradale di Torino, che ha immediatamente diramato le ricerche del fuggiasco ai Comandi delle altre Forze di Polizia, impegnate proprio in quei momenti a vigilare una vasta porzione di territorio“, spiega una nota della Questura di Alessandria.

Successivi approfondimenti hanno quindi permesso di collocare il conducente del veicolo intercettato sul luogo del sinistro, facendo così scattare l’arresto. L’automobilista rintracciato è accusato di omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga.

Sono in corso ulteriori e più approfondite indagini, coordinate dalle Procure della Repubblica di Pavia ed Alessandria, volte a ricostruire la complessa dinamica dell’incidente e ad accertare eventuali altre responsabilità degli altri coinvolti.

Il bilancio dell’incidente avvenuto la scorsa notte è pesantissimo: oltre a padre e figlio tragicamente morti, sono otto i feriti. La vettura della famiglia francese, una Citroën Berlingo Van sulla quale viaggiavano le due vittime, la madre e altri tre figli, era rimasta ferma improvvisamente sulla corsia per un guasto, provocando una carambola con una seconda vettura in transito. Il bambino di 11 anni è stato sbalzato fuori dall’abitacolo nell’impatto e il padre, corso fuori per controllare le sue condizioni e allertare i soccorsi, è stato travolto dalla terza auto poi fuggita.

