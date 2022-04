Padre e figlio, di 45 e 11 anni, sono morti stanotte in un drammatico incidente, avvenuto poco dopo l’una sull’autostrada A21 Piacenza-Torino, nella tratta tra Casteggio e Voghera in provincia di Pavia.

Un tamponamento che si è trasformato in tragedia e ha coinvolto tre vetture. L’autostrada è poi rimasta chiusa fino alle 8 del mattino.

La dinamica dell’incidente

Le due vittime, francesi residenti a Parigi, forse stavano tornando nella loro città. Viaggiavano a bordo di un van Berlingo: oltre al padre e al figlio di 11 anni, c’erano anche la madre, 43 anni, e altri tre fratelli di 15, 14 e 4 anni. Secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale di Alessandria, il furgone si è fermato in mezzo alla carreggiata in seguito a un’avaria. Il 45enne alla guida è sceso per valutare l’entità del danno: in quel momento è giunta un’altra macchina, una Mercedes, su cui viaggiava una famiglia di Casale Monferrato (Alessandria), che stava rientrando dalle vacanze in Campania. L’auto ha tamponato il furgone, provocandone il ribaltamento, e il figlio 11enne è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Quando il padre è accorso per soccorrerlo, la terza vettura ha travolto entrambi.

Oltre alle due vittime, sono rimaste lievemente ferite altre 8 persone. Gli altri componenti della famiglia francese sono stati portati all’ospedale di Voghera, ma sono in buone condizioni. Gli occupanti dei veicolo tamponante, quattro persone, sono stati trasportati in ospedale a Pavia. Una donna di 60 anni ha riportato un trauma al volto; un uomo di 63 anni un trauma all’arto inferiore. Controlli per una donna di 34 anni e un uomo di 33.

Sul posto sono intervenuti un’automedica, 3 ambulanze, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.

Il giallo della terza auto

Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sul mezzo che ha travolto le due vittime.

Rimane infatti da capire se l’automobilista si sia fermato subito dopo l’investimento, per prestare soccorso, o abbia proseguito sulla sua strada.

Roberta Davi