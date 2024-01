Aveva 14 anni. È stato ucciso con diversi colpi di arma da fuoco questa notte nel parcheggio della fermata metro Pantano a Monte Compatri, poco fuori Roma. Il ragazzino 14enne è stato trovato su via Casilina. L’allarme è scattato intorno alle 3 di mattina e sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri del Nucleo investigativo di Frascati, insieme al pm di Velletri.

Per il ragazzo – un 14enne romeno – a nulla sono valsi gli sforzi dei soccorritori. I tentativi di rianimazione non sono serviti. Gli investigatori sono al lavoro per capire i responsabili e i moventi dell’omicidio, si indaga su una possibile lite fra due gruppi.

Notizia in aggiornamento.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani