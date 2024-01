Mattina di sangue in provincia di Bergamo. Un uomo di 55 anni è stato ucciso a coltellate. Ancora non si conoscono i dettagli della vicenda, ma intanto è stata arrestata la moglie, una donna di 46 anni, con l’accusa di omicidio. La tragedia è avvenuta alle prime luci dell’alba a Martinengo, nella Bassa bergamasca, in via Casina Lombarda, una strada della periferia del paese.

Dalle prime notizie emerse, sembra che la donna avesse problemi psichici, tanto che già tre anni fa era stata sottoposta a un trattamento sanitario, spiega il Corriere della Sera. Ma, secondo quanto appreso dall’Agi, non sembra ci fossero situazioni pregresse di attrito tra i due né episodi di maltrattamenti da parte della vittima. Quando sono arrivati i carabinieri, la donna era in casa e all’inizio si è mostrata “non collaborativa”.

Ora la 46enne, originaria di Vercelli, è stata portata in caserma e poi nel carcere di Bergamo. La coppia ha una figlia di 5 anni. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Treviglio che stanno indagando. Secondo i primi accertamenti, sembra che l’omicidio sia stato provocato da futili motivi.

Notizia in aggiornamento.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani