Il caldo record non risparmia la Cina che ha toccato la temperatura più alta di sempre.

Secondo quanto riportato dall’ufficio metereologico del Regno Unito, citato dal Guardian, a Sanbao nella regione occidentale dello Xinjiang si sono toccati i 52.2 gradi celsius.

Sanbao si trova nel bacino del Turpan, una depressione desertica sotto il livello del mare.

E proprio in questa località si sono stare registrate alcune delle variazioni di temperatura più estreme della Cina, da temperature ben al di sotto dello zero in inverno a estati torride.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione