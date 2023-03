Ancora una tragedia sul lavoro in provincia di Napoli. A Frattaminore un operaio di 52 anni, Luigi Monti, è morto in mattinata. Per cause in corso di accertamento, sarebbe rimasto schiacciato sotto una trave di ferro mentre effettuava alcune saldature. L’incidente è avvenuto in via Spagnuolo nei locali di proprietà di un’azienda. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Caivano. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’incidente e far luce sulla posizione del lavoratore deceduto e sulle misure di sicurezza adottate dall’impresa.

La tragedia arriva a pochi giorni di distanza dal decesso di Vincenzo Infante, 58enne titolare di una azienda edile a Somma Vesuviana. L’uomo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione, è stato travolto e ucciso da un mezzo pesante durante una fase di manovra nel pomeriggio di venerdì 10 marzo. Soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare, è morto in seguito alle gravi ferite riportate. L’incidente è avvenuto all’interno della ditta Vesuviana Trasporti che si trova in via Starza della Regina.

Il 2 marzo scorso un operaio di 38 anni ha perso la vita in un cantiere edile in via Novesche (zona pip) a Palma Campania, in provincia di Napoli. La vittima si chiamava Giovanni Ruggiero, residente a Poggiomarino ma originario di Sarno (Salerno). Secondo quanto ricostruito dai carabinieri sarebbe caduto da un’impalcatura. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Sarno, il 38enne è morto per le lesioni riportate al volto e alla testa.

