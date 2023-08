Elon Musk vs Mark Zuckerberg, il combattimento si farà. La sfida è stata ufficializzata nel primo pomeriggio di oggi dal numero uno di Twitter (X), e sebbene non sia stato ancora reso noto, si dovrebbe tenere a Roma, nel Colosseo. Da giorni circolava la voce che i due leader dei social network più utilizzati al mondo sarebbero stati pronti a lottare uno contro l’altro. Oggi l’annuncio di Musk con un post: “L’incontro sarà gestito dalle fondazioni mia e di Zuck (non UFC). Il livestream sarà su questa piattaforma e su Meta. Le inquadrature saranno in stile antica Roma, quindi niente di moderno. Ho parlato con il Primo Ministro italiano e il Ministro della Cultura. Hanno concordato una location epica. Tutto ciò che verrà fatto renderà omaggio al passato e al presente dell’Italia, e i proventi andranno ai Veterani”. E poi il tweet “Gladiatori”.

L’annuncio era nell’aria: Dana White, figura di spicco dell’UFC (organizzazione di arti marziali miste statunitense) aveva dichiarato in una conversazione con Mike Tyson per lo show “Hotboxin‘” che le voci erano vere e che la data, non ancora annunciata, sarebbe stata fissata per gli ultimi giorni di agosto.

Forse la realtà sta superando la fantasia, con Musk che per motivare la sua scelta, o forse per alimentare il fuoco, sceglie di citare Orazio e il suo concetto di “Desipere in Loco“, volendo comunicare che è dolce dimenticare la saggezza (se di saggezza è stato mai nutrito) nel tempo opportuno. Il silenzio di Zuckerberg – che lascia il posto allo showman – nasconde qualcosa. L’enfasi per l’evento, nato in uno scambio a distanza, goliardico, sui social, è stato costruito su indiscrezioni e voci di corridoio. Ideato quasi più come un momento di sport, che come rivalità nel mercato tech. Ma vedremo davvero due miliardari prendersi a calci e pugni nello stadio più famoso del mondo antico invocando i costumi di Roma? Avevamo davvero bisogno di vivere questo dualismo, e questo conflitto ideologico o fisico che sia? E infine troveremo mai una risposta a qualsiasi domanda sul ring o in fondo ce l’abbiamo già?

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).

Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.

I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.

