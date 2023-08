Scontro fisico o verbale? Elon Musk e Mark Zuckerberg potrebbero sfidarsi, forse a Roma, all’interno del Colosseo. I due miliardari, leader dei social network più utilizzati al mondo, hanno sorpreso il pubblico quando hanno annunciato di concordare nella volontà di combattere in un incontro di arti marziali miste (MMA) lo scorso mese.

Quello che inizialmente sembrava essere un divertente meme sui social media è diventato una possibilità concreta, con figure di spicco dell’UFC come Dana White che hanno affermato che X – Twitter e Facebook sono effettivamente seri nell’organizzare il loro incontro.

Le voci sul luogo non sono né confermate né smentite, tuttavia White è convinto che l’evento si terrà all’interno del sito storico di 1.951 anni e parlando a proposito durante una conversazione con Mike Tyson per lo show “Hotboxin'” ha detto: “È reale, è vero. Vogliono combattere, ed è divertente, perché stavamo parlando del Colosseo. Ho effettivamente avuto un incontro con il team del Ministro della Cultura in Italia per tenerlo lì, se dovesse accadere tutti lo guarderebbero”. Sarebbe il primo incontro di combattimento dei tempi moderni a svolgersi nell’anfiteatro e la prima data utile potrebbe essere a fine agosto.

Nonostante ciò, le ultime voci parlano di una marcia indietro di Elon Musk sul match in gabbia. Invece di un combattimento fisico, il leader di Tesla pensa che anche un dibattito sarebbe una buona idea.

L’imprenditore Chris Anderson, numero uno di TED, ha sposato l’idea del dibattito, che riguarderebbe il “Come costruire un futuro straordinario”. Sport nobile per Musk. Non resta che attendere l’annuncio.

