Taxi interminabili, con la possibilità che molto presto il Comune di Roma possa varare l'aumento delle tariffe. Questa mattina, intorno alle 10, erano almeno 100 le persone in coda che attendevano l'arrivo di una vettura fuori dalla stazione Termini a fronte di soli 3 taxi disponibili, mentre prende spazio l'ipotesi di una tariffa per la corsa minima che potrebbe presto raggiungere la quota di 8-9 euro e 50 a 60 euro per la tratta Roma-Fiumicino.

Non sono soltanto cittadini e turisti a rimanere di stucco, o a piedi, nell’insostenibile situazione che sta coinvolgendo le auto bianche della Capitale. Anche politici, vip e protagonisti del mondo dello spettacolo si uniscono sui social alle proteste e allo sdegno per la situazione.

Luca Argentero, che si divide tra Roma e Milano, domenica 9 luglio, ha twittato: “Sta cosa che non si trova un taxi neanche a pagarlo oro sta diventando piuttosto imbarazzante”. Didascalica Selvaggia Lucarelli, con un “Andiamo avanti così”. Indignazione anche dalla virologa Ilaria Capua: “Roma accoglie i turisti, i visitatori e i romani così. Senza l’ombra di un taxi. È una vergogna”. Lapidario anche Ivan Scalfarotto mentre twitta una foto di una lunga coda: “Taxi a Roma Termini, ore 18.40, lunedì. Non può funzionare”. Maria Latella allarga il disagio anche ai bus condividendo uno scatto di due turisti sul ciglio della strada: “Balduina. Sotto il sole i turisti attendono bus da 40 minuti. Da 40 minuti i taxi non si trovano. Se non hai un mezzo proprio a Roma non puoi spostarti. Non è una capitale e forse non è più nemmeno una città europea”.

