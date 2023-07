Un incendio di vaste proporzioni è divampato questa mattina nell’impianto di stoccaggio e trasferenza di rifiuti Ecologica 2000, in via Enzo Ferrari a Ciampino, comune confinante con la zona sud di Roma. Per domare le fiamme sono al lavoro dalle 8.45 sei squadre dei vigili del fuoco, con diverse autobotti, un’autoscala e il carro schiuma.

L’incendio ha prodotto una densa colonna di fumo che è visibile da Roma e dall’area dei Castelli Romani. Al momento lo scalo di Ciampino non è stato chiuso, mentre sono state evacuate alcune attività commerciali poco distanti. Presenti sul posto – spiega in una nota il Comune di Ciampino – Polizia locale, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato e personale del 118, che stanno fornendo tutte le informazioni in tempo reale. Non si riscontrano vittime o feriti. Al momento la nube si sta spostando verso Ovest/Nord Ovest.

La sindaca Emanuela Colella ha provveduto ad informare i Sindaci delle Città limitrofe, afferenti alla Asl ROMA 6, rispetto alla natura dell’incendio e sta condividendo le informazioni da diramare alla cittadinanza. Si raccomanda, ove visibile il fumo, di tenere le finestre chiuse. Tutte le informazioni – fa sapere infine il Comune di Ciampino – verranno diffuse mediante il sito istituzionale, le pagine social dell’Ente e del Comando di Polizia Locale, l’app Municipium.

Al momento, continuano le operazioni di spegnimento dell’incendio. Fatta anche una ricognizione aerea con l’elicottero Drago VF156.

