L’Assemblea dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, riunita al Palapartenope-Casa della Musica di Fuorigrotta con tutte le misure di sicurezza anti-Covid, ha approvato i bilanci consuntivo 2019-preventivo 2020 e consuntivo 2020-preventivo 2021, dopo le relazioni del Presidente del Consiglio dell’Ordine Edoardo Cosenza, del Consigliere Segretario Andrea Prota, del Consigliere Tesoriere Giovanni Esposito e un dibattito con gli iscritti.

L’assemblea 2021 ha riguardato i bilanci di due anni, poiché nel 2020 le restrizioni precauzionali dettate dall’emergenza-Coronavirus e le indicazioni del Consiglio nazionale ingegneri avevano suggerito di rinviare l’appuntamento assembleare in presenza.

Ampia attenzione è stata dedicata alla formazione continua obbligatoria: la novità imposta dalla pandemia è stato il ricorso, fin dall’aprile 2020, alla formazione a distanza (modalità Fad) su apposita piattaforma digitale di cui l’Ordine ha acquistato i diritti. L’Ordine degli Ingegneri di Napoli è stato fra i primi in Italia ad adottare questa modalità.

In futuro, cessate le restrizioni sanitarie, si conta – come ha confermato il Presidente Cosenza – di andare comunque a un modello formativo misto, che combini attività in presenza e on line, anche per facilitare la fruizione degli eventi agli iscritti e rendere possibile la visione di convegni e seminari “in differita” sul canale YouTube dell’Ordine.

Dal 1° giugno 2019 al 30 giugno 2021 sono stati organizzati 241 eventi formativi, di cui ben 90 in modalità on line. Nello stesso periodo è stato erogato un totale di 124.850 crediti, di cui 79.349 per eventi a titolo gratuito. Gli eventi gratuiti (183), rappresentano il 76% di quelli organizzati.

Redazione