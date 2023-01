Lo Utah mormone, lo Stato nella parte occidentale degli Stati Uniti che ospita nella sua capitale Salt Lake City il Temple Square sede della Chiesa, fa i conti con una strage in famiglia che ha sconvolto l’opinione pubblica.

Otto membri di una famiglia, tra cui cinque bambini, sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco nella cittadina di Enoch, nello Utah sud-occidentale, a circa 245 miglia dalla capitale.

La tragedia è avvenuta nella serata di ieri, mercoledì 4 gennaio: a ritrovare i corpi senza vita nell’appartamento della famiglia è stata la polizia.

L’alert alla polizia è arrivato dalle autorità scolastiche, che avevano notato l’assenza da alcuni gironi dei cinque bambini dalle lezioni, tutti alunni della Iron County School District.

Per ora però sulla strage vige il massimo riserbo da parte dei funzionari locali della polizia, circostanza che non fa che aumentare il disagio dei cittadini della piccola comunità di appena 8mila anime.

The bodies found inside the southern Utah home in the town of Enoch were said to have suffered from apparent gunshot wounds, according to police. https://t.co/VMNd5tmIDi

— KRIS 6 News (@KRIS6News) January 5, 2023