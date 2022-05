Per Vladimir Putin si apre un nuovo fronte politico, favorevole. L’Ossezia del Sud, la regione separatista filo-russa della Georgia, sempre più determinata a unirsi a Mosca.

Il prossimo 17 luglio è infatti in programma un referendum per l’annessione ufficiale alla Russia. A comunicarlo è stato Anatoly Bibilov, attuale presidente dell’autoproclamata Repubblica, che ha firmato il decreto che stabilisce la data per le consultazioni.

Bibilov, che il prossimo 21 maggio sarà sostituito alla guida della Regione da Alan Gagloyev, si è detto “guidato dal desiderio storico del popolo della Repubblica dell’Ossezia del Sud per la riunificazione con la Russia”.

On July 17, a referendum on joining #Russia will be held in South Ossetia. The decision was signed by the president of the self-proclaimed republic, Anatoly Bibilov. pic.twitter.com/6yHV0KQLYY

— NEXTA (@nexta_tv) May 13, 2022