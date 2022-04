I toni tra Russia e Stati Uniti diventano sempre più duri nel 62esimo giorno di conflitto in Ucraina. Il segretario della Difesa Usa Lloyd Austin, dopo la missione a Kiev, ha annunciato l’intenzione che Mosca esca “indebolita” da questo conflitto, il suo omologo russo, Serghei Lavrov, ha detto che il rischio di una terza guerra mondiale è “considerevole”, e che la consegna di armi da parte della Nato all’Ucraina significa, “in sostanza”, che la Nato è in guerra con la Russia.

Intanto sembra concreta anche l’ipotesi che il conflitto si possa allargare ad altri Paesi dopo le esplosioni in un edificio amministrativo della capitale della Transnistria, repubblica separatista filorussa della Moldova. La Russia ha bombardato cinque stazioni ferroviarie provocando almeno 5 morti. Il Cremlino ha rivendicato i raid affermando di aver distrutto gli snodi usati per il trasposto di “veicoli stranieri”, le armi dirette al fronte del Donbass.

Una nuova fossa comune è stata scoperta vicino Mariupol, nel villaggio di Stary Krym. In giornata a Mosca arriva il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. Una missione, la sua che ha poche possibilità di successo, visto che la Russia di Putin esclude per il momento la possibilità di un cessate il fuoco. Sempre oggi, a Ramstein, in Germania, si riuniscono i rappresentanti di circa 40 Paesi, invitati dagli Stati Uniti a discutere di come rafforzare la difesa dell’Ucraina.

ORE 08:00 – KIEV: “ZAPORIZHZHIA SOTTO ATTACCO” – La città ucraina di Zaporizhzhia è sotto attacco russo da questa mattina. Lo riferisce l’amministrazione militare della regione su Telegram, secondo quanto riporta la stampa ucraina, confermando quanto preannunciato nella nota dei servizi britannici. Gli attacchi sono cominciati prima delle 7 locali, ma i dettagli verranno forniti successivamente. Secondo Ukrinform, l’esercito russo si sta muovendo verso la città sullo Dniepr dopo aver riorganizzato le sue forze con questo obiettivo.

ORE 06:00 – MOSCA: “ATTACCHI UCRAINI NELLA REGIONE RUSSA DI BELGOROD” – L’insediamento di Golovchino, nella regione russa di Belgorod, è stato nuovamente bombardato dall’Ucraina, secondo Mosca. Diverse strutture disabitate e quattro case sono state danneggiate e non ci sono state vittime, ha detto il governatore della regione Vyacheslav Gladkov sul suo canale Telegram. Golovchino era già stato bombardato il 19 aprile, sempre secondo Mosca, con un bilancio di tre feriti. Ieri altre segnalazioni di presunti bombardamenti ucraini sempre nella regione dell’estremo occidente russo che confina a ovest e sud con l’Ucraina.

ORE 05:30 – BOMBARDAMENTI SU STRUTTURE CIVILI A MYKOLAYIV – Le forze russe hanno lanciato attacchi missilistici contro infrastrutture civili della città costiera di Ochakiv, nella regione meridionale ucraina di Mykolayiv. Lo rendono noto le autorità locali, citate dal Kyiv Independent. L’amministrazione militare regionale riferisce che le truppe di Mosca hanno utilizzato lanciarazzi Smerch per colpire edifici civili e strutture residenziali. Il bilancio delle vittime è al momento di un civile ferito

ORE 03:30 – COPRIFUOCO NOTTURNO A KIEV – A Kiev è in vigore il coprifuoco notturno, dalle 22 alle 5 del mattino, dal lunedì al venerdì. In un post su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleksandr Pavliuk, ha motivato la decisione con la necessità di proteggere la popolazione dalle “azioni provocatorie” della Russia.

ORE 03:15 – KIEV: “TERZA GUERRA MONDIALE? DICONO COSI’ PERCHÉ MOSCA STA PERDENDO” – La minaccia del pericolo di una terza guerra mondiale mostra che la Russia sta capendo che perderà nel conflitto in Ucraina, secondo il ministro degli Esteri ucraino. “La Russia – scrive Kuleba sul suo profilo Twitter – perde l’ultima speranza di spaventare il mondo nel suo sostenere l’Ucraina. Da qui il discorso di un ‘reale’ pericolo di terza guerra mondiale. Questo significa solo che Mosca avverte la sconfitta in Ucraina. Pertanto il mondo deve raddoppiare il sostegno all’Ucraina in modo da prevalere e salvaguardare la sicurezza europea e globale”.

Russia loses last hope to scare the world off supporting Ukraine. Thus the talk of a ‘real’ danger of WWIII. This only means Moscow senses defeat in Ukraine. Therefore, the world must double down on supporting Ukraine so that we prevail and safeguard European and global security. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 25, 2022

ORE 03:00 – KULEBA: “LAVROV NON È PRONTO PER UN NEGOZIATO SERIO” – “Non credo che Sergei Lavrov sia pronto per una trattativa seria” e che la Russia sia pronta a trovare “soluzioni al tavolo dei negoziati”. Lo dice in un’intervista all’Associated Press il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba. “Ma se vedrò un cambiamento nell’atteggiamento di Mosca e che sono pronti a cercare seriamente soluzioni reciprocamente accettabili, supererò il mio disgusto e mi siederò con lui a parlare”, ha aggiunto. Per Kuleba, prima Putin accetterà di incontrare Zelensky, più sarà probabile che si avvicini il momento della fine della guerra.”Ho fiducia nel mio presidente, è preparato e sa come negoziare”, ha insistito.

ORE 02:30 – ZELENSKY: “QUI SI DECIDE IL DESTINO DEL MONDO DEMOCRATICO” – “Tutti nel mondo, anche coloro che non ci sostengono apertamente, concordano sul fatto che è in Ucraina che si decide il destino dell’Europa, il destino della sicurezza globale, il destino del sistema democratico”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo ultimo video-discorso.

ORE 02:15 – KULEBA: “GUTERRES CHIEDA A PUTIN L’EVACUAZIONE DI MARIUPOL” – Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha chiesto al segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, di premere con Vladimir Putin per l’evacuazione della città di Mariupol nella sua visita al Cremlino di oggi. “È un cosa che l’Onu è in grado di fare”, ha detto Kuleba in un’intervista all’Associated Press esprimendo tuttavia la preoccupazione che Guterres possa “cadere nella trappola” di Mosca. Kuleba ha anche espresso apprezzamento per la visita a Kiev dei segretari di Stato e alla Difesa americani Antony Blinken e Lloyd Austin, definendoli “due rappresentanti del Paese che ha fatto di più per l’Ucraina”.

ORE 01:30 – A KHARKIV 4 MORTI E 9 FERITI – Quattro persone sono state uccise e nove ferite nel bombardamento di Kharkiv. Lo ha reso noto il governatore della regione Oleh Synegubov.

ORE 01:00 – ATTACCHI CONTRO LA REGIONE DI SUMY – Quattro attacchi sono stati lanciati ieri sera contro la regione nordorientale ucraina di Sumy dal territorio della Russia. Lo riporta il Servizio della guardia di frontiera ucraina, citato dall’agenzia Ukrinform. In particolare, spiega la fonte, armi pesanti sono state sparate dal villaggio russo di Tiotkino in direzione di quello ucraino di Rivne nel distretto di Konotop. Sono state registrate un totale di 15 esplosioni. Si è sentito anche il fuoco di armi leggere nella zona di confine vicino allo stesso villaggio. Altre due esplosioni, a seguito dell’uso di armi pesanti, sono state registrate tra i villaggi di Buniakino e Nova Sloboda nello stesso distretto.

ORE 00:15 – RUSSI CONTROLLANO CONSIGLIO COMUNALE DI KHERSON – I russi hanno preso il controllo dell’edificio del consiglio comunale di Kherson, nel Sud dell’Ucraina: lo ha reso noto il sindaco della città, Ihor Kolykhayev.

ORE 00:00 – BLINKEN: “PROVE EVIDENTI CHE BATTAGLIA PER KIEV È STATA VINTA” – “Durante il nostro viaggio, io e il segretario alla Difesa Lloyd Austin abbiamo preso un treno per Kiev dalla Polonia. Abbiamo visto persone per le strade e prove evidenti che la battaglia per Kiev è stata vinta”. Lo ha dichiarato su Twitter il segretario di Stato americano Antony Blinken. “Ma sappiamo – ha aggiunto – che questo è in netto contrasto con altre parti dell’Ucraina, dove l’esercito russo continua a commettere atrocità”. “Gli ucraini si difendono, sono forti e lo stanno facendo con il supporto che abbiamo coordinato letteralmente da tutto il mondo”, ha aggiunto Blinken.

On our trip, @SecDef and I took a train into Kyiv from Poland. We saw people on the streets and clear evidence that the battle for Kyiv has been won. But we know that’s in stark contrast to other parts of Ukraine, where the Russian military continues to commit atrocities. pic.twitter.com/pnLTsxU42l — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 25, 2022

