Kira era nata il 5 febbraio scorso, 19 giorni prima dell’invasione russa in Ucraina. Aveva poco più di tre mesi quando è morta sabato 23 aprile insieme alla mamma, Valeria Glodan e alla nonna materna dopo che un missile russo ha colpito un edificio residenziale a Odessa. “La guerra è iniziata quando questa bambina aveva 1 mese. Riuscite a immaginare cosa sta succedendo?” ha chiesto il presidente Volodymyr Zelenskyy. “Sono solo dei bastardi. Non ho altre parole per questo, solo bastardi”, ha aggiunto riferendosi alle forze militari russe.

Valeria era una giornalista e pr manager. Originaria di Kherson, si era trasferita a Odessa dove ha sposato Yuri che lavora come fornaio e nelle scorse ore ha pubblicato le foto delle sue donne strappate alla vita da una guerra che va avanti da sessanta giorni e che durerà ancora a lungo stando alle parole dei protagonisti (Putin, Nato, Biden in primis). “Ora siete nel regno dei cieli, sarete sempre nei nostri cuori” ha scritto. Tre generazioni: mamma, figlia e nonna spazzate via da un missile lanciato per provare a colpire dei depositi militari dove erano custodite armi. Mira sbagliata e danno collaterale già in conto. Tra pochi giorni nessuno parlerà più di Valeria e Kira.

3-month-old Kira was killed in a missile attack in Odesa today together with her mother Valeria and her grandmother.

The father, Yuri, a baker from Odesa, lost his entire family in the attack against on a residential area.

The Russian public supports this war.

They are guilty pic.twitter.com/4R0saph4HS

