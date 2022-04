Cinquantesimo giorno di guerra. Cinquantesimo giorno di morte e distruzione. Da una parte la polemica sul termine “genocidio” utilizzato e ribadito dal presidente Usa Joe Biden ma respinto dal presidente francese Emmanuel Macron e dalla Cina: entrambi hanno invitato ad evitare una escalation verbale in un momento così delicato. Deluso il presidente ucraino Zelensky dalla presa di distanza di Macron. Zelensky che “chiede più armi per evitare un ulteriore bagno di sangue“. Armi che arriveranno dagli Stati Uniti, pronti ad addestrare gli ucraini su droni kamikaze e altro.

Sul campo di battaglia la colonna militare russa procede verso il Donbass e nei prossimi 10 giorni è pronta a sferrare l’attacco finale per la conquista dell’intera area. Intanto a Mariupol le truppe di Vladimir Putin hanno accerchiato la città e i militari ucraini. Alcuni si sono arresi, altri, guidati dal Battaglione Azov, continuano a combattere eroicamente e con il “morale alto” ma la situazione sembra oramai compromessa. Decine di migliaia i morti con i crematori mobili che i russi starebbero utilizzando per evitare nuove accuse e per liberare il campo in vista della “parata del 9 maggio” di Putin nella città portuale. Russia che ha schierato, a scopo intimidatorio, militari anche al confine con la Finlandia che sta valutando in questi giorni la richiesta di adesione alla Nato.

10:05 – MOSCA AVVERTE FINLANDIA E SVEZIA: “INGRESSO IN NATO? STATUS NUCLEARE NEL BALTICO” – Nuove minacce russe contro la possibile adesione di Svezia e Finlandia alla Nato. “Dopo l’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato, la Russia avrà più avversari ufficialmente registrati” ha dichiarato l’ex capo di Stato e vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev, sul proprio canale Telegram. “L’Alleanza è pronta ad accettarle nel più breve tempo possibile e con procedure burocratiche minime”, ha sottolineato Medvedev che poi apre al nucleare: “Non sarà più possibile parlare di uno status non nucleare del Baltico. L’equilibrio deve essere ripristinato. Finora la Russia non ha adottato tali misure e non le avrebbe adottate ma se siamo costretti…”

La Finlandia, che condivide con la Russia un confine di 1300 chilometri, ha presentato attraverso la premier Sanna Marin il libro bianco con cui si illustra il cambiamento della situazione di sicurezza dopo l’invasione russa dell’Ucraina, che sarà la base per il dibattito al Parlamento e la decisione sull’adesione alla Nato. Una decisione, ha detto ieri Marin, che sarà “una questione di settimane, non mesi”. Anche la Svezia appare intenzionata ad annunciare la decisione di aderire alla Nato prima del prossimo vertice dell’Alleanza Atlantica che si terrà a giugno a Madrid.

10 – OBLAST KIEV: RECUPERATI CORPI DI 765 CIVILI – Il vice procuratore capo regionale di Kiev, Oleh Tkalenko, citato dal Guardian, fa sapere che le autorità ucraine hanno recuperato i corpi di 765 civili, tra cui 30 bambini, nell’area di Kiev dall’inizio di aprile: “Abbiamo appena iniziato a lavorare nelle città più grandi come Borodianka, Hostomel, Irpin e Bucha“, ha detto Tkalenko. Diverse fosse comuni sono state scoperte da quando le autorità ucraine hanno ripreso il controllo di aree della regione di Kiev che erano state sotto l’occupazione russa. “Credo che (i soldati russi) abbiano deliberatamente lasciato i corpi dei cittadini che hanno ucciso per le strade e abbiano proibito alle persone di seppellirli per intimidire la popolazione”, ha aggiunto.

9:35 – ATTIVI NOVE CORRIDOI UMANITARI – Sono nove i corridoi umanitari “concordati” per oggi in Ucraina per consentire ai civili di lasciare le zone assediate del Paese, anche le città di Mariupol, Berdyansk, Tokmak ed Enerhodar. Lo ha annunciato la vice premier ucraina Iryna Vereshchuk, che – come riporta la Bbc – ha aggiunto che nella regione orientale di Luhansk i corridoi umanitari potranno funzionare se le forze russe cesseranno gli attacchi.

9:02 – MARIUPOL: UCRAINA AMMETTE RESA SOLDATI: “MA NON SONO MILLE” – Oleksiy Arestovych, consigliere capo dell’Ufficio del Presidente ucraino ha confermato che alcuni soldati di Kiev sono stati fatti prigionieri dai russi a Mariupol. Lo riporta l’agenzia Unian. “Devo dire che una parte della 36ma Brigata Marine è stata fatta prigioniera – ha spiegato – ma non sono mille persone, è una totale bugia. Sono molte meno”.

8:45 – ALMENO 197 BAMBINI UCCISI DA INIZIO GUERRA – Sono 197 i bambini rimasti uccisi e 351 quelli feriti dall’inizio della guerra in Ucraina. Secondo al’ufficio del procuratore generale ucraino, la maggior parte delle vittime si concentra nella regione di Donetsk, in quella di Kiev e di Kharkiv.

7:59 – MOSCA MINACCIA MISSILI SU KIEV: “STOP ATTACCHI A CASA NOSTRA” – La Russia colpirà i centri del potere ucraino a Kiev se verranno compiuti nuovi attacchi a obiettivi nel territorio russo. E’ l’avvertimento lanciato dal portavoce della Difesa russa, Igor Konashenkov. “Vediamo tentativi delle forze ucraine di sabotare e di portare avanti attacchi a strutture in Russia”, ha detto Konashenkov, “se questi episodi proseguono, le forze armate russe saranno costrette a colpire i centri decisionali, anche a Kiev, una cosa dalla quale l’esercito russo si è finora astenuto“.

7:56 – MISSILI CONTRO NAVE RUSSA A ODESSA, SI TEME REAZIONE – “Abbiamo conferme sul fatto che la nave russa sia stata colpita. Ora temiamo che il nemico prepari una risposta sulla città. C’è un’alta probabilità di attacchi missilistici nella nostra città e regione”. Lo dichiara il portavoce dell’amministrazione della città di Odessa, Sergei Bratchuk, dopo la conferma che l’equipaggio russo ha abbandonato l’incrociatore Moskva a largo di Odessa dopo un incendio che gli ucraini sostengono sia stato causato dai loro missili Neptune.

7:38 – NAVE DA GUERRA RUSSA DANNEGGIATA: VERSIONI OPPOSTE – L’incrociatore Moskva (Mosca) della flotta russa del Mar Nero, che secondo le autorità di Kiev è stato colpito ieri dai missili ucraini Neptune, è stato abbandonato o è affondato: lo riporta questa mattina la Cnn, confermando le incertezze sulla sorte della nave da guerra che secondo Mosca è stata invece “seriamente danneggiata” per l’esplosione delle munizioni che trasportava, in seguito a un incendio sviluppatosi a bordo.

4:44 – USA: A KIEV FIGURA ALTRO PROFILO – Secondo il New York Times, l’amministrazione Usa sta valutando l’invio a Kiev di una “figura di alto profilo”. E’ altamente improbabile, sottolineano le fonti, che si tratti di Joe Biden o Kamala Harris poiché per garantire la sicurezza del presidente o della sua vice in una zona di guerra dovrebbe essere dispiegato un dispositivo enorme, che vedrebbe in campo una quantità insostenibile di forze e mezzi americani. Ma è possibile che si pensi a un ministro del governo o un alto funzionario militare. Nessuna decisione è stata ancora presa.

1:34 – ZELENSKY-GERMANIA: TENSIONI E VERSIONI CONTRASTANTI – Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che non c’è stata alcuna richiesta di visita ufficiale da parte del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier o del suo ufficio. Lo riporta il sito della Reuters. Il telegiornale pubblico tedesco, Tagesschau, tuttavia dice che l’ambasciatrice tedesca a Kiev avrebbe ricevuto una comunicazione scritta dell’amministrazione presidenziale ucraina in merito al fatto che una visita di Steinmeier non sarebbe stata gradita. Lo riferisce Tina Hassel, a capo dello studio berlinese del telegiornale pubblico.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz aveva commentato con irritazione il no da parte dell’Ucraina a un viaggio a Kiev da parte del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. Un rifiuto dettato, secondo Kiev, dagli “stretti legami con la Russia” in passato, che ha causato “irritazione” nel governo federale. Il presidente Volodymyr Zelensky ha invitato il cancelliere maScholz per il momento non ha in programma un viaggio a Kiev. Scholz ha poi precisato che sente spesso Zelensky, “quasi non c’è un capo di stato o di governo che abbia contatti così intensi con me”, per poi sottolineare che, nonostante l’invio di armi, “in tutte le nostre decisioni staremo attenti a evitare che la Nato, i paesi Nato e che naturalmente la Germania, un grande paese nel mezzo dell’Europa, non partecipino attivamente alla guerra”.

0:30 – PENTAGONO: SOLDATI USA PRONTI AD ADDESTRARE UCRAINI SU DRONO KAMIKAZE – Il Pentagono sta esaminando varie opzioni per addestrare le forze ucraine ad usare gli Switchblade, i cosiddetti ‘droni kamikaze’ che gli Stati Uniti hanno inviato e stanno continuando a mandare a Kiev. Lo riferisce un funzionario della Difesa americana alla Cnn. Tra le varie possibilità ci sono i soldati americani che sono stati dispiegati sul fianco orientale della Nato dopo l’attacco della Russia all’Ucraina. Qualche giorno fa il ministro della Difesa americano Lloyd Austin aveva rivelato che alcuni soldati ucraini sono stati addestrati ad usare diverse armi americane negli Stati Uniti, dove si trovavano prima che iniziasse la guerra.

Le truppe americane dislocate nei Paesi della Nato, ha sottolineato il funzionario, “sono in grado di fornire un addestramento adeguato su qualsiasi armamento inviato all’Ucraina”, ha sottolineato il funzionario.

