Al di là della reciproca ‘battaglia di propaganda’, quanto accaduto mercoledì all’incrociatore russo Moskva al largo di Odessa, in Ucraina, segna una svolta decisiva nel conflitto arrivato oggi al 50esimo giorno e un colpo straordinario al prestigio di Vladimir Putin.

Kiev ha annunciato di aver colpito col lancio di due missili Neptune la nave russa, ammiraglia della flotta del Cremlino nel Mar Nero, costringendo l’equipaggio composto da circa 500 uomini ad abbandonare la nave, lunga 186 metri era equipaggiata con 16 missili cruise anti-nave Vulkan.

Ricostruzione diversa dei fatti arriva da parte di Mosca, anche se paradossalmente è altrettanto grave per il prestigio russo. Secondo la Difesa a bordo della Moskva sarebbe avvenuta una esplosione accidentale provocata da un carico di munizioni che hanno poi provocato un incendio.

L’incrociatore missilistico è stato “gravemente danneggiato“, secondo il ministero della Difesa russo, citato dalle agenzie statali Ria Novosti e Tass. “A causa di un incendio, le munizioni sono esplose a bordo“, e l’equipaggio è stato completamente evacuato, ha detto il ministero, aggiungendo che è in corso un’indagine per determinare l’origine di questo incendio.

All indications are that Ukraine has sunk the Russian Black Sea Fleet Flagship ‘ #MOSKVA ’. If so, this is a major blow for the Kremlin. pic.twitter.com/uA31olTuQh

La Moskva era stata commissionata ai tempi dell’Unione Sovietica nel 1983 ed ha anche preso parte all’intervento russo in Siria dal 2015. Nei primi giorni dell’invasione dell’Ucraina l’incrociatore ha preso parte all’attacco all’isola dei serpenti, vicino al confine rumeno, in cui furono catturati 19 marinai ucraini per essere scambiati con prigionieri russi.

Ma a prescindere dalle due tesi contrapposte, quella di un attacco ucraino o di un incidente interno russo, il “grave danneggiamento” della Moskva e il suo abbandono da parte dei militari russi segna una importante svolta al conflitto.

Da oggi di fatto la Russia ha perso la sua ammiraglia nel Mar Nero, con un ruolo chiave in questi 50 giorni di guerra nel coordinamento delle operazioni marittime, in particolare per il blocco del porto di Odessa e la costante minaccia alle città ucraine affacciate sul Mar Nero.

And this is what the Moskva cruiser looked like before Ukrainian Neptune missiles hit it 😎.

The missile cruiser was the flagship of their fleet)))#Ukraine pic.twitter.com/XJ3cRj83zo

— Ukraine News Live🇺🇦 (@UkraineNewsLive) April 13, 2022