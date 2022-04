Nel 49esimo giorno di guerra, entra sempre di più nel vivo l’offensiva russa in Donbass, con le parole di Vladimir Putin che aprono alla carneficina finale (“E’ una tragedia, ma non avevamo scelta”). Intanto Usa e Gran Bretagna continuano a rinforzare militarmente l’Ucraina con Joe Biden che accusa Mosca di genocidio dopo quanto riscontrato a Bucha e in altre cittadine.

E’ giallo sull’uso di armi chimiche da parte dell’esercito di Putin. Dopo le denunce del battaglione Azov e di altre autorità ucraina, si lavora per trovare conferme. Intanto il presidente Zelensky annuncia la cattura dell’oligarca ucraino filo russo Viktor Medvedchuk e propone al Cremlino uno scambio di prigionieri. A Mariupol il sindaco annuncia oltre “20mila civili uccisi dall’inizio del conflitto”. A Bucha e nelle altre cittadine vicino Kiev sono oltre 700. I bimbi uccisi dall’inizio del conflitto almeno 191. Una famiglia trucidata dai russi a metà marzo durante la fuga in auto, è stata ritrovata cadavere ieri, un mese dopo. Basta questo a far capire che il numero delle vittime di questa orribile guerra è ormai sfuggito di mano.

LA DIRETTA

8:40 – SI COMBATTE A MARIUPOL, FAMIGLIE ALLO STREMO – Secondo lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, l’esercito russo “continua a lanciare missili e bombardamenti sulle infrastrutture civili negli oblast di Kharkiv e Zaporizhzhia” mentre continuano gli “attacchi aerei su Mariupol“. Una città ormai allo stremo dove, come denunciato nelle scorse ore dall’Unicef, assieme a Kherson si vive una situazione drammatica con bambini e famiglie senz’acqua corrente e servizi igienici, senza una fornitura regolare di cibo e cure mediche.

8:38 – KIEV DENUNCIA: IMPOSSIBILE APRIRE CORRIDOI UMANITARI – La vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk ha affermato che oggi non è stato possibile aprire corridoi umanitari per evacuare i civili che si trovano nelle città assediate dall’esercito russo. Lo riportano i media ucraini. “Nella regione di Zaporizhzhia, gli occupanti hanno bloccato gli autobus di evacuazione e nella regione di Luhansk violano il cessate il fuoco”, ha detto la vicepremier, “lavoreremo per garantire che i corridoi umanitari riaprano il prima possibile”.

8:02 – PRESIDENTI POLONIA E REP.BALTICHE VERSO KIEV – I presidenti di Polonia, Lituania, Lettonia ed Estonia si sono recati nella capitale ucraina Kiev per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky: lo ha reso noto un consigliere del leader di Varsavia. I nostri paesi stanno “mostrando sostegno all’Ucraina e al presidente Zelensky”, ha affermato su Twitter il consigliere del presidente Andrzej Duda, Jakub Kumoch. Il presidente lituano, Gitanas Nauseda, da parte sua, aveva annunciato su Twitter questa mattina di essere in viaggio verso la capitale ucraina con un “forte messaggio di sostegno politico”. La visita arriva giorni dopo quella del primo ministro britannico Boris Johnson, avvenuta sabato scorso

7:22 – TRA BUCHA E SOBBORGHI KIEV UCCISE 720 PERSONE – Sarebbero oltre 720 le persone uccise a Bucha e in altre piccole cittadine nella regione di Kiev occupate per quasi un mese dalle truppe russe. Oltre 200 invece le persone considerate disperse. Lo ha riferito il ministero dell’Interno ucraino, citato da Sky News. A Bucha, il sindaco Anatoliy Fedoruk ha sottolineato ieri che sono stati trovati 403 corpi e il numero potrebbe aumentare.

6:45 – UCRAINA: ALMENO 20 GIORNALISTI UCCISI DAL 24 FEBBRAIO – Almeno 20 giornalisti sono stati uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa, il 24 febbraio. Lo ha riferito l’Unione nazionale dei giornalisti dell’Ucraina sul suo canale Telegram, precisando che si tratta delle vittime confermate dall’ufficio del procuratore generale.

1:30 – BIDEN: “E’ GENOCIDIO IN UCRAINA”, ZELENSKY: “PAROLE DA LEADER” – Da un lato il presidente Joe Biden che conferma le accuse di genocidio rivolte a Vladimir Putin (“Le prove stanno aumentando, è diverso dalla scorsa settimana. Starà ai legali accertarlo, ma a me appare sempre più chiaro che sia genocidio”), dall’altra il presidente ucraino Zelensky che commenta: “Parole vere da leader vero”.

00:42 – SCAMBIO PRIGIONIERI PROPOSTO DA ZELENKSY – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo aver annunciato l’arresto dell’oligarca Viktor Medvedchuk, il più stretto alleato di Putin in Ucraina, ha proposto alla Russia il suo rilascio in cambio di soldati ucraini catturati dalle forze russe. “Propongo alla Federazione Russa di scambiare quest’uomo” con uomini e donne ucraini prigionieri, ha detto Zelensky in un messaggio su Telegram.

KIEV, AUTO CON FAMIGLIA IN FUGA DISTRUTTA DAI RUSSI: TRE DONNE E DUE MINORI UCCISI – Il capo della polizia della regione di Kiev, Andriy Nebitov, pubblica sui social un video e alcune foto relativa a un’auto sulla quale erano in fuga i componenti di una famiglia, uccisi dai soldati russi mentre cercavano di lasciare un villaggio nei pressi della capitale. L’episodio è accaduto a metà marzo ed è stato denunciato ora dopo il ritrovamento dell’auto e dei corpi, poco distanti, di cinque persone: tre donne, un ragazzo e un bambino di 2 anni. “Gli occupanti hanno sparato a una famiglia con un BMP (un veicolo da combattimento corazzato, ndr.)” scrive Nebitov.

“Questo è un altro omicidio di massa da parte dei militari russi registrato nella regione di Gavron, vicino a Makariv”, a ovest di Kiev, afferma Nevitov. “La famiglia ha tentato di scappare dal villaggio occupato quando l’aggressore ha aperto il fuoco su un’auto civile con bandiere bianche e la scritta ‘bambini‘. La tragedia è avvenuta a metà marzo. L’altro giorno, mentre presidiava il territorio, la polizia della regione di Kiev ha trovato l’auto distrutta e i cadaveri. Tra le vittime un bambino di 2 anni, due donne, una nonna e un adolescente di 14 anni. Il conducente con ferite gravi è stato portato in ospedale”. Dalle immagini girate dalla polizia si vede la carcassa dell’auto, con la carrozzeria crivellata di colpi, i vetri infranti, i fazzoletti bianchi legati agli specchietti. A terra la scarpina di un bimbo e una felpa, tra i sedili un passeggino.



Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo