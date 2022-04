È il 47esimo giorno dall’inizio della guerra in Ucraina, da quando il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato la sua “operazione speciale” di “smilitarizzazione” e “denazificazione”. L’offensiva di Mosca è rivolta a est, come anticipato già settimane fa. Dalle zone liberate – occupate nei primi giorni del conflitto da Mosca – arrivano altre denunce da Kiev: fosse comuni e stragi, massacri e torture. Decine di corpi sono stati seppelliti in una fossa comune a Buzova. Creato un archivio online interattivo per denunciare i “crimini di guerra” commessi dai russi.

Secondo gli Stati Uniti l’ordine di “brutalizzare” i civili sarebbe arrivato dai piani più alti del Cremlino, dallo stesso Vladimir Putin. Il segretario della Nato Jens Stoltenberg ha annunciato che è pronto il piano dell’Alleanza per un esercito permanete ai confini dell’Europa. Il segretario ha ammesso che la guerra è ancora lunga e che si appresta ad affrontare una nuova fase nell’est del Paese. Decisiva secondo la maggior parte degli osservatori internazionali. La Finlandia avrebbe deciso di abbandonare la neutralità e di unirsi alla Nato. Secondo indiscrezioni dovrebbe formulare la propria candidatura entro l’estate.

Scontro intanto tra Italia e Russia sull’energia. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio aveva annunciato ieri la visita con il Presidente del Consiglio Draghi in Algeria per un nuovo contratto sul gas. “È l’Unione Europea che ricatta la Russia”, l’accusa di Mosca a Roma. “Il ricatto è da parte di chi pretende il pagamento in rubli”, violando le condizioni contrattuali”, la replica della Farnesina.

ORE 10:30 – ZELENSKY A SEOUL: “RUSSIA HA CONCENTRATO MIGLIAIA DI SOLDATI PER PROSSIMA OFFENSIVA” – Vladimir Putin “ha ancora più paura di perdere” la guerra in Ucraina e per questo “ha concentrato decine di migliaia di soldati per la prossima offensiva”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo in videocollegamento col Parlamento sudcoreano.

Nel suo discorso il numero uno di Kiev ha sottolineato che la Russia “non si fermerà fino a quando non sarà costretta a fermarsi”. In Corea del Sud però Zelensky ha anche ricevuto una doccia gelata, col governo di Seoul che ha respinto la richiesta ucraina di inviare armi letali e anti-aeree.

ORE 9:30 – “INIZIATA L’OFFENSIVA IN DONBASS” – Il consigliere del ministro dell’Interno ucraino Vadym Denysenko ha dichiarato che l’offensiva finale della Russia in Donbass “è già iniziata”. “I russi stanno accumulando le loro forze”, ha detto Denysenko. “Sì, non ci sono ancora le grandi battaglie di cui si parla tanto negli ultimi giorni. Ma in generale potremmo dire che l’offensiva è già iniziata”. Denysenko ha segnalato esplosioni durante la notte nella regione di Dnipro e ha detto che anche il bombardamento di Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina, è continuato. Il primo obiettivo di Mosca sarebbe la città di Izium, seguita da Dnipro.

ORE 8:30 – SONO 19.500 I MILITARI RUSSI MORTI IN GUERRA – Sarebbero 19.500 i militari russi morti dal primo giorni di guerra in Ucraina, iniziata ormai quasi 50 giorni fa. A riferirlo è il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, cifre che come sempre non è possibile verificare in modo indipendente.

Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 19.500 uomini, 725 carri armati, 1.923 mezzi corazzati, 347 sistemi d’artiglieria, 111 lanciarazzi multipli, 55 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 154 aerei, 137 elicotteri, 1.387 autoveicoli, 7 unità navali, 76 cisterne di carburante e 112 droni.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of April 11, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/eXqEIvQrQl — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 11, 2022

ORE 7:45 – “RUSSI HANNO USATO BOMBE AL FOSFORO” – Il ministero della Difesa britannico, nel suo aggiornamento quotidiano della guerra sul campo, accusa che i russi hanno utilizzato bombe al fosforo nella regione di Donetsk. I servizi scrivono che potrebbero riutilizzarle a Mariupol. Gli Stati Uniti avevano promesso ritorsioni nel caso di utilizzo di armi chimiche. L’intelligence britannica denuncia poi una nuova fossa comune di civili ucraini a Burzova e nuove accuse di violenza sessuale ai danni dei soldati russi.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 April 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/3RYc4QJBuG 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/p6jpNvs1eU — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 11, 2022

ORE 7:15 – ZELENSKY: “SETTIMANA DECISIVA, RUSSI HANNO PERSO CONTATTO CON LA REALTA’” – Secondo il presidente ucraino Zelensky quella appena cominciata sarà una settimana decisiva nella guerra sia per gli aspetti militari che per quelli diplomatici. Per il presidente Mosca ha “perso il legame con la realtà al punto da accusare noi di aver commesso ciò che le truppe russe hanno ovviamente fatto” a Bucha e Kramatorsk.

ORE 6:00 – SIRENE ANTI-AEREO – Le sirene anti-aereo hanno cominciato a suonare stamattina intorno alle 4:30 locali nelle principali città del sud e dell’est dell’Ucraina. L’allarme è scattato nelle regioni di Kiev, Leopoli, Dnipro, Termopil, Volyn, Zakarpattia, Chernivtsi, Rivne, Ivano Frankivsk, Khmelnytsky, Kirovohrad, Cherkasy, Zhytomyr, Vinnytsia e Sumy.

ORE 4:00 – KADYROV: “PRENDEREMO KIEV” – Torna a parlare il capo della repubblica russa della Cecenia e comandante delle milizie cecene impegnate nella guerra in Ucraina Ramzan Kadyrov. “Ci sarà un’offensiva. Non solo su Mariupol, ma anche su altri luoghi, città e villaggi. In primo luogo libereremo completamente Luhansk e Donetsk, e poi prenderemo Kiev e tutte le altre città”, le parole di Kadyrov secondo il Guardian diffuse su canali Telegram.

ORE 2:00 – INTELLIGENCE GB: “NUOVE PROVE CRIMINI DI GUERRA RUSSI” – “Ulteriori prove di presunti crimini di guerra russi continuano ad emergere dopo il ritiro delle forze russe dall’Ucraina settentrionale. Ciò include la scoperta di una tomba improvvisata contenente civili ucraini morti vicino a Buzova”, scrive nel report l’intelligence del ministero della Difesa del Regno Unito. “Persistono le accuse di violenza sessuale perpetrate dal personale militare russo”. Il premier Boris Johnson sabato scorso si è recato a sorpresa in visita a Kiev dove ha incontrato l’omologo Zelensky. I due hanno passeggiato nel centro della capitale ucraina.

