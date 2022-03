Cosa è successo a Chernobyl, presso l’ex centrale nucleare occupata sin dal primo giorno dell’invasione in Ucraina dalle forze armate russe? Come evidenziato da fonti della Difesa americane, le truppe fedeli al Cremlino si starebbero ritirando dall’ex centrale nucleare conquistata il 24 febbraio scorso per dirigersi verso la vicina Bielorussia, il Paese alleato di Mosca nel conflitto contro il governo di Kiev.

Ma al confine bielorusso si sono spostati anche sette autobus pieni di soldati che sarebbero in gravi condizioni a causa di “sintomi acuti da esposizione a materiale radioattivo”. A riferirlo sono media di Minsk, citati dalla Ukrainian Pravda.

I militari sarebbero stati condotti a Gomel, ricoverati presso il Centro repubblicano bielorusso di ricerca e pratica per la medicina delle radiazioni e l’ecologia umana, una notizia confermata dall’Agenzia nucleare ucraina Energoatom, che nei giorni scorsi aveva osservato come i soldati russi inviati a Chernobyl per ‘difendere’ la conquista dell’ex centrale nucleare erano esposti a significative radiazioni esterne e interne nella zona di esclusione di Chernobyl.

7 busses with Russian soldiers suffering from Acute Radiation Syndrome have arrived to a hospital in Belarus from the Chernobyl Exclusion Zone in Ukraine.

They allegedly dug trenches in the highly radioactive Red Forest – UNIAN News Agency pic.twitter.com/3ZcqoF6c9I

