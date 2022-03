Siamo ormai giunti al 34esimo giorno di guerra in Ucraina, o “operazione militare speciale”, come la definisce la propaganda, ma sul campo e sui tavoli dei negoziati la situazione resta complicata e volatile.

L’attesa oggi è per i colloqui tra i delegati di Kiev e Mosca in Turchia, a Istanbul, con la Turchia che si conferma come uno degli ‘attori’ chiave nel complicato processo di pace tra le due parti.

La novità sul lato dei negoziati sono le due aperture arrivate da Ucraina e Russia: la prima col presidente Volodymyr Zelensky ha parlato di una possibile neutralità del Paese; a Mosca invece, secondo il Financial Times, si potrebbe non chiedere più la “denazificazione” di Kiev, ovvero il rovesciamento di Zelensky, e lascare che Kiev aderisca all’Ue a patto che rimanga militarmente non allineata.

La notizia più importante di ieri è stata però l’avvelenamento dell’oligarca russo Roman Abramovich e dei negoziatori ucraini impegnati nel primo round di colloqui. Una notizia, quella di sintomi da avvelenamento come occhi rossi e desquamazione della pelle, confermata anche dal portavoce dell’imprenditore.

Sul fronte economico l’Ucraina ha comunicato che ad oggi il conflitto è costato al Paese oltre 500 miliardi di dollari, mentre tra il blocco occidentale e la Russia continua il muro contro muro sul pagamento del gas. Il G7 riunito lunedì che la richiesta di Mosca di pretendere il pagamento del gas utilizzando la divisa russa non sia “accettabile”.

ORE 8:40 – “ABRAMOVICH A ISTANBUL PER I NEGOZIATI” – Secondo l’agenzia stampa russa Tass, l’oligarca russo Roman Abramovich è a Istanbul, dove si terrà il nuovo round di negoziati tra Mosca e Kiev. Ieri era emersa la notizia di un avvelenamento dell’imprenditore dopo una precedente tornata di colloqui.

Украинская сторона прибыла на переговоры с РФ в стамбульский дворец Долмабахче, передает наш корреспондент:https://t.co/M3n7IYUmvE Видео: Илья Ермаков/ТАСС pic.twitter.com/nqYF5gGxlb — ТАСС (@tass_agency) March 29, 2022

ORE 8:30 – “Minacciato e picchiato per 8 giorni”: il racconto del giornalista Oleh Baturyn, sequestrato dai russi in Ucraina

ORE 8:10 – ATTACCO MISSILISTICO SU NIKOPOL – Un attacco missilistico russo è avvenuto questa mattina a Nikopol, nell’Est dell’Ucraina. A comunicarlo su Facebook è stato il capo dell’amministrazione statale e regionale di Nikopol Yevhen Yevtushenko, citato da Ukrinform. Per il momento “non ci sono notizie di vittime e non ci sono informazioni sulla reale minaccia per la città”, ha aggiunto Yevtushenko.

⚡️Russian missiles strike target near Nikopol in Dnipropetrovsk Oblast. City authorities said there are no casualties. The city is very close to the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, being located just across the river from it. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 29, 2022

ORE 7:50 – KIEV: “RESPINTI 7 ATTACCHI RUSSI” – Le forze ucraine affermano di aver respinto sette attacchi russi nelle ultime 24 ore distruggendo 12 carri armati e 10 veicoli da combattimento di Mosca. A comunicarlo sono funzionari di Kiev, secondo quanto riporta il Guardian. L’aviazione ucraina, inoltre, ha abbattuto 17 velivoli russi, inclusi otto aerei, tre elicotteri, quattro velivoli senza pilota e due missili da crociera.

⚡️Ukraine shoots down 17 Russian aerial targets. The Ukrainian Armed Forces report having destroyed eight planes, four UAVs, three helicopters, and two missiles. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 28, 2022

ORE 6:20 – MILLE MERCENARI WAGNER VERSO L’UCRAINA – Stando al ministero della Difesa britannico oltre mille mercenari del Gruppo Wagner, una formazione militare privata utilizzata anche in altri contesti dal Cremlino, sarebbero pronti a rinforzare le truppe russe in Ucraina in evidente difficoltà. Secondo le fonti britanniche, i miliziani della Wagner sarebbero stati spostati dall’Africa e dalla Siria all’Est dell’Ucraina. ORE 5:40 – DELEGAZIONI DI KIEV E MOSCA GIUNTE A ISTANBUL – Sono arrivate a Istanbul, in Turchia, le delegazioni di negoziatori ucraini e russi. Si tratta del primo faccia a faccia da due settimane a questa parte, un incontro che potrebbe essere decisivo per un cessate il fuoco in Ucraina o quantomeno per un accordo sul soccorso umanitario agli sfollati. “L’obiettivo minimo saranno i corridoi umanitari e quello massimo il raggiungimento di un accordo su un cessate il fuoco”, ha infatti chiarito il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, anche se il consigliere del ministero degli Interni ucraino Vadym Denysenko si è detto scettico sulla riuscita del vertice. Le delegazioni di Russia e Ucraina si incontreranno nella sede della presidenza al Palazzo di Dolmabahce a Istanbul questa mattina intorno alle 9.30 ora italiana. ORE 5:00 – RUSSIA LANCIA ROSGRAM, SOSTITUTO DI INSTAGRAM – La Russia lancia ufficialmente Rosgram, sostituto di Instagram, il social del gruppo Meta bandito dal Cremlino lo scorso 14 marzo. L’annuncio è arrivato dal nuovo social tramite il suo canale Telegram, come riporta il Kyiv Independent. ORE 3:50 – “RUSSIA NON ATTACCHERA’ PAESI NATO” – Il portavoce de Cremlino Dmitry Peskov ha spiegato in una intervista all’emittente statunitense PBS che la Russia non ha intenzione di attaccare alcun paese della Nato, a meno che non sia “un atto reciproco”. Rispondendo a una domanda sul possibile allargamento del conflitto a Paesi Nato, Peskov ha detto che “se non ci sarà un atto reciproco, se non ce lo fanno fare, non possiamo pensarci e non vogliamo pensarci”.

ORE 1:30 – BIDEN SU TWITTER: “PUTIN DITTATORE” – Nessun passo indietro, nonostante le critiche in patria e degli alleati occidentali. Joe Biden torna a definire Vladimir Putin un dittatore e lo fa dal suo account Twitter. “Un dittatore deciso a ricostruire un impero non cancellerà mai l’amore di un popolo per la libertà. La brutalità non distruggerà mai la volontà di essere liberi. L’Ucraina non sarà mai una vittoria per la Russia», ha postato Biden sul suo account @JoeBiden.

A dictator bent on rebuilding an empire will never erase a people’s love for liberty. Brutality will never grind down the will to be free. Ukraine will never be a victory for Russia. — Joe Biden (@JoeBiden) March 28, 2022

ORE 0:30 – OGGI COLLOQUI MACRON-PUTIN – Non solo i negoziati in Turchia. Oggi è previsto un nuovo colloquio telefonico tra il presidente francese Emmanuel Macron e il suo omologo russo Vladimir Putin. Ad annunciarlo è stato il portavoce del ministero degli Esteri francese, Anne-Claire Legendre. Al centro del discorso dovrebbe essere l’evacuazione umanitaria dei civili di Mariupol, la “città martire” rasa al suolo dalle forze armate russe, operazione che dovrebbe avvenire col support internazionale di Grecia e Turchia.

