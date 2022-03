Giorno 33. La guerra procede, si continua a morire mentre in queste ore sono in programma in Turchia, fino al 30 marzo, nuovi negoziati tra Russia e Ucraina. Intanto Mariupol, la città portuale sul mar d’Azov tra il Donbass e la Crimea, è accerchiata dalle truppe di Mosca. “I russi stanno polverizzando la città” nonostante la resistenza eroica di militari e cittadini ucraini, da giorni alle prese con pochi viveri.

Intanto le autorità ucraine denunciano la ritirata delle truppe di Putin, “che hanno subito perdite significative durante l’offensiva”, che dalla regione di Kiev stanno rientrando in Bielorussia. Mosca replica con un video di mezzi blindati a 40 km dalla capitale. Intanto Zelensky, che non è intervenuto agli Oscar, ha attaccato l’Occidente per il mancato arrivo di aerei richiesti da un mese mentre “muore la gente” e ha aperto all’ipotesi neutralità (“la stiamo valutando”). Biden fa retromarcia dopo le parole e le polemiche suscitate dalle sue parole (“No a cambio regime Russia“) mentre la Germania pensa a sistemi di missili anti-difesa in caso di attacco del “nemico violento” russo.

8:30 – VIDEO MOSCA: MEZZI BLINDATI A 40 KM DA KIEV – Il ministero della Difesa russo ha diffuso un video in cui si vede un convoglio di mezzi blindati, affermando che si trova a una quarantina di chilometri dalla capitale Kiev. “Unità delle forze aviotrasportate hanno eseguito una marcia nella regione di Kiev; hanno attraversato un fiume e hanno rilevato e abbattuto UAV (droni) ostili sulla loro strada”, ha dichiarato il ministero. Il video mostra i veicoli in movimento lungo la strada E95, dopo aver lasciato Zalissya, a circa 40 chilometri da Kiev, e una decina di veicoli blindati russi con i simboli V sul bordo della strada. “Nel corso dell’avanzamento, le truppe hanno attraversato un fiume tramite un ponte di barche e hanno continuato a muoversi verso l’area designata”, ha aggiunto il ministero.

6:30 – MARIUPOL TRASFORMATA IN POLVERE, SITUAZIONE CATASTROFICA – Il ministero degli Affari esteri ucraino afferma che le forze russe hanno trasformato “in polvere” la città assediata di Mariupol, mentre descrivono l’attuale situazione umanitaria come “catastrofica”.

4 – RUSSIA RITIRA TRUPPE – Secondo quanto sostiene lo stato maggiore dell’esercito ucraino, la Russia ha ritirato le truppe che circondavano Kiev dopo aver subito perdite significative. Il ritiro ha “significativamente ridotto” l’intensità dell’avanzata di Mosca, aggiunge lo stato maggiore delle forze armate ucraine. I funzionari militari affermano poi di ritenere che la Russia stia trasportando missili ‘Iskander’ a Kalinkavichy, nel sudest della Bielorussia.

3:02 – GERMANIA VALUTA SISTEMI DIFESA MISSILISTICA – Lo conferma il cancelliere tedesco Olaf Scholz all’emittente Ard. “Questo è certamente uno dei temi che stiamo discutendo, e per una buona ragione”, ha detto, aggiungendo: “Dobbiamo essere consapevoli del fatto che abbiamo un vicino che è pronto ad usare la violenza per far valere i propri interessi”. La Germania, dopo l’invasione russa dell’Ucraina, ha annunciato una spesa di miliardi di dollari per l’esercito e impegnandosi a raggiungere l’obiettivo di spesa militare della Nato del 2% del Pil.

3 – “I russi hanno subito il lavaggio del cervello, dopo mia protesta il tg non è live”, Marina Ovsyannikova a ‘Che tempo che fa’

1:30 – BIDEN: “NO A CAMBIO REGIME RUSSIA” – Il presidente Usa Joe Biden torna sulle parole pronunciate ieri a Varsavia che hanno suscitato non poche polemiche. Intercettato dopo la messa domenicale, a chi gli chiedeva se la frase “quest’uomo non può rimanere al potere” facesse riferimento a un cambio di regime in Russia, il presidente americano ha risposto con un “No”.

In serata, dopo le parole dei leader dell’Occidente, sono arrivate anche quelle del cancelliere tedesco Olaf Scholz, secondo cui la caduta di Putin “non è l’obiettivo della Nato e neppure del presidente americano”. “Con Biden siamo d’accordo sul fatto che questo non è l’obiettivo che stiamo perseguendo”, ha aggiunto. .

00:45 – Il campione di kickboxing ucraino Maksym Kagal è stato ucciso in combattimento mentre difendeva Mariupol. Il 25enne “ha servito nell’unità delle forze speciali Azov”.



23:54 – “ONU DEMILITARIZZI CHERNOBYL” – Il vicepremier Iryna Vereshchuk: l’Ucraina chiede che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite demilitarizzi Chernobyl, istituisca lì una missione speciale. Le forze russe controllano la centrale di Chernobyl sin dai primi giorni dell’invasione”.

23:45 – ESPLOSIONI A KIEV E IN ALTRE CITTA’- Forti esplosioni in serata in più città dell’Ucraina. Una forte esplosione seguita dal suono di sirene è stata udita a Kiev. Lo riferiscono i cronisti della Cnn sul posto. Il Kyiv Indipendente scrive: “Potenti esplosioni udite a Kiev, Lutsk, Kharkiv e Zhytomyr durante l’allerta aerea. Le esplosioni possono significare che i missili russi hanno colpito obiettivi o sono stati abbattuti dalla difesa aerea ucraina. L’allerta aerea è scattata in quasi tutte le regioni dell’Ucraina”.

23:35 – Soldati ucraini che sparano, mirando alle gambe, a militari russi prigionieri ammanettati. Sono le immagini che vengono pubblicate dal media tedesco Bild. Nel filmato si vedono soldati russi catturati scendere da un furgone per poi essere feriti a colpi d’arma da fuoco agli arti inferiori. Uno di loro si inginocchia nella speranza di non ricevere lo stesso trattamento ma è tutto vano.

Il video è stato mostrato dal quotidiano tedesco nel notiziario online nel pomeriggio di domenica 27 marzo. Un filmato che denuncia l’orrore della guerra da ambo le parti, con migliaia di militari, russi e ucraini, morti durante i combattimenti. Altri, fatti prigionieri, vengono spesso torturati come emerge in questo video. Crimini di guerra raccapriccianti, perpetrati anche sui civili come documentato più volte in questo primo mese di conflitto.

