Un mese di guerra in Ucraina: il conflitto scatenato dall'”operazione speciale” di “denazificazione” è al 29esimo giorno. E si continua a combattere e a morire. Oltre tre milioni e mezzo le persone che sono fuggite dal Paese per le Nazioni Unite. In Italia oltre 67mila i profughi ucraini secondo i dati del ministero dell’Interno. E le tensioni internazionali continuano a inasprirsi: ieri al vertice di Bruxelles il Mondo Occidentale ha segnato la sua linea rossa. La Nato, l’Unione Europea e il G7 si sono riuniti. E il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha avvisato Vladimir Putin: “Se ci saranno attacchi chimici risposta adeguata”.

Parole allarmanti: potrebbero rappresentare l’inizio di una nuova fase della guerra che coinvolgerebbe a quel punto anche le potenze occidentali. Gli ucraini hanno già denunciato, in particolare a Hostomel e Irpin, l’uso di bombe al fosforo da parte di Mosca. Putin intanto ha annunciato che chi compra gas dalla Russia dovrà pagarlo in rubli. Una maniera per far rivalutare la moneta russa da settimane è in caduta e per aggirare le sanzioni. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi da Bruxelles: “Il gas russo in rubli è una violazione contrattuale”.

Sul campo la situazione è in stallo come nei negoziati. Le forze russe secondo diverse intelligence occidentali sono pressoché impantanate, non riuscirebbero ad avanzare. I bombardamenti continuano. Kiev ha annunciato la riconquista di un paio di cittadine. Mariupol è sempre più città-martire del conflitto: secondo le autorità locali sono tremila le vittime e il 90% delle infrastrutture distrutte. Le notizie come i numeri della guerra restano incerti, difficilmente verificabili.

La diretta

ORE 3:30 – RUSSIA APRE INDAGINE SU LABORATORICI BIOLOGICI UCRAINI – Il Comitato investigativo russo ha aperto un’indagine ufficiale sulla creazione di laboratori biologici segreti in Ucraina con il sostegno degli Stati Uniti per lo sviluppo di armi biologiche di sterminio di massa. L’accusa era già stata lanciate, senza prove evidenti, nelle scorse settimane. L’annuncio è arrivato da Alexander Bastrykin, presidente del Comitato, in un’intervista all’agenzia Tass. “Abbiamo richiesto i documenti disponibili al ministero della Difesa russo e stiamo accertando le circostanze di ciò che è accaduto nell’ambito del procedimento penale da noi aperto ai sensi dell’articolo sullo sviluppo e la produzione di armi biologiche per vittime di massa”, ha affermato Bastrykin. L’Occidente nega la loro presenza, ha osservato. “Tuttavia, ricordiamo le dichiarazioni dei rappresentanti degli Stati Uniti che hanno affermato il contrario quando si parla della presenza di strutture biologiche in Ucraina. È difficile immaginare cosa potrebbe accadere se questi siti continuassero le loro operazioni”.

ORE 1:30 – “SI MUORE DI FAME A MARIUPOL” – Disperato appello dalla municipalità di Mariupol, la città stretta dall’assedio dei russi: aiutateci, i civili che non sono riusciti a fuggire dalla città stanno cominciando a morire di fame. La notizia è riportata dal sito Internet The Kyiv Independent.

ORE 1:00 – ZELENSKI: “CI AVVICIANIAMO A PACE E VITTORIA” – “Ci stiamo avvicinando alla pace, ci stiamo avvicinando alla vittoria”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel nuovo messaggio alla nazion”Se la Russia avesse saputo cosa li attendeva, sarebbe stata terrorizzata dal venire qui” in Ucraina.

Articolo in aggiornamento

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte