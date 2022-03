Mariupol “È ridotta in cenere, ma la città sopravviverà”. È questo l’annuncio nella notte del presidente ucraino Zelensky mentre per l’ennesima notte le sirene suonano in tutto il paese nel 27esimo giorno di combattimenti. Kiev accusa i russi di aver aperto il fuoco su un ospedale pediatrico a Severodonetsk (“pazienti e personale sono stati tempestivamente evacuati”). L’Ucraina rivendica la liberazione di Makariv, 60 chilometri a ovest di Kiev. E sostiene che i russi hanno rifornimenti solo per tre giorni.

Il clima diventa sempre più teso tra Washington e Mosca: Biden accusa Putin di star valutando l’uso di armi chimiche. Il presidente americano che ha incontrato capi di Stato e governo di Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania, ha detto che Putin, “con le spalle al muro”, “sta valutando di usare armi chimiche e batteriologiche”.

Komsomolskaya Pravda, un giornale russo vicino a Putin, ha pubblicato la notizia che i soldati russi morti finora sono stati 9.861; 16.153 i feriti. La notizia è stata rapidamente cancellata; il quotidiano ha parlato di un attacco hacker. Atteso alle 11 il discorso di Zelensky a Montecitorio in videoconferenza. Alcuni parlamentari italiani hanno già annunciato l’intenzione di disertare l’aula.

LA DIRETTA

09.40 – CARRO ARMATO RUSSO COLPISCE AUTO DI UNA FAMIGLIA – Nella regione di Kharkiv, un carro armato russo ha colpito un’auto che trasportava una famiglia con bambini. Tre persone sono morte, tra cui una bambina di 9 anni. Lo annuncia su Facebook l’Ufficio del procuratore generale, come riferisce Ukrinform. “Nella regione di Kharkiv, un carro armato russo ha abbattuto un’auto con una famiglia con due bambini. La famiglia ha gridato che si trattava di civili, sventolando bandiera bianca, ma invano. I genitori e una bambina di nove anni sono morti e un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito”, afferma il Procuratore.

09.30 – NAVALNY CONDANNATO IN RUSSIA PER FRODE

09.10 – MSCA: “NON ABBIAMO ARMI CHIMICHE E BIOLOGICHE” – Le accuse del presidente americano Joe Biden secondo cui la Russia potrebbe usare armi chimiche e biologiche in Ucraina sono “insinuazioni sbagliate”. È la risposta arrivata dal vice ministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov. “Non abbiamo simili armi”, ha aggiunto.

08.45 UNICEF “3,3 MLN DI BAMBINI SFOLLATI” – “In queste ore sempre più drammatiche i nostri uffici ci informano che sono 3,3 milioni i bambini e le bambine sfollati all’interno del Paese, che hanno bisogno di tutto, sono profondamente traumatizzati, portano cicatrici indelebili di questo conflitto e dell’assedio di molte città”. Lo rivela Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia.

08.00 – PIU’ DI 600 EVACUATI DA MARIUPOL – Seconndo quartier generale della difesa territoriale dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk più di 600 persone, di cui oltre 130 bambini, sono state evacuate da Mariupol durante le ultime 24 ore

07.30 – ZELENSKY: “QUALSIASI MODIFICA DELLA COSTITUZIONE SARA’ SOTTOPOSTA A REERENDUM” – Qualsiasi modifica alla Costituzione sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina sarà sottoposta a referendum. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista all’emittente di Kiev Suspline News. “Si tratta di un processo lungo che sarà deciso dal Parlamento e dal popolo ucraino – ha sottolineato – Ho spiegato ai nostri negoziatori ai colloqui che quando si parla di cambiamenti, e questi potrebbero essere di importanza storica, non c’è altro modo che tenere un referendum”.

07.00 – ZELENSKY CONTINUA A PROPORRE INCONTRO CON PUTIN: DISPONIBILE A PARLARE DI DONBASS E CRIMEA – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato a proporre un incontro con il suo omologo russo Vladimir Putin, “con qualsiasi formato”, dicendosi disposto a discutere dello statuto delle repubbliche russofone ucraine e della Crimea e sottolineando che “senza questa riunione risulta impossibile capire veramente cos’è che (i russi) sono disposti a fare per fermare la guerra”. In dichiarazioni a un’emittente regionale ucraina, Zelensky ha detto che “senza trattativa non fermeremo la guerra”, ma ha aggiunto che il suo Paese “non può accettare nessun ultimatum da parte della Russia”. Sono necessarie, ha spiegato “garanzie di sicurezza” e la fine delle ostilità e, “una volta che quell’ostacolo sarà rimosso, parliamo”.

06.30 – MOSCA HA SCORTE SOLO PER TRE GIORNI – Nel suo ultimo rapporto operativo pubblicato stamattina, l’esercito di Kiev afferma che “secondo le informazioni disponibili, le forze di occupazione russe che operano in Ucraina hanno scorte di munizioni e cibo per non più di tre giorni”.

06.15 – ALLARMI ANTIAEREI IN TUTTO IL PAESE – Gli allarmi antiaerei stanno risuonando in quasi tutte le regioni dell’Ucraina, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. Le sirene sono state attivate negli oblast di Sumy, Mykolaiv, Ternopil, Poltava, Kirovohrad, Kharkiv, Zaporizhzhia, Leopoli, Ivano-Frankivsk, Zakarpattya, Chernivtsi, Dnipropetrovsk, Rivne, Volinia, Cherkasy, Khmelnytsky e Odessa. A Kiev in corso fino a domani il coprifuoco.

05.00 – MOSCA: 20 TONNELLATE DI AIUTI A MELITOPOL – Il ministero della Difesa di Mosca dice che i militari russi hanno consegnato 20 tonnellate di aiuti umanitari alla città di Melitopol. Secondo il ministero, il carico consegnato includeva prodotti essenziali: alimenti per l’infanzia, cereali, carne e pesce in scatola e verdure.

04.30 – KIEV: “LE TRUPPE UCRAINE HANNO LIBERATO MAKARIV” – Secondo il comando militare delle forze ucraine – citato dal Kyiv Independent – le truppe di Kiev hanno liberato la città di Makariv che si trova 60 chilometri ad ovest della capitale. Le forze russe sarebbero state respinte e in città ora sventolerebbe di nuovo la bandiera ucraina.

03.00 – ONU: “925 CIVILI UCCISI DA INIZIO INVASIONE” – Sale ad almeno 925 il bilancio dei civili uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione da parte della Russia, secondo i dati in possesso dell’Ufficio dell’Alto commissario delle Nazioni unite per i diritti umani (Unhcr). Si tratta purtroppo solo dei decessi verificati ufficialmente, i numero potrebbe essere molto più alto.

02. 15 – BIDEN: “MOSCA PREPARA ATTACCO HACKER CONTRO DI NOI” – Biden lancia l’allarme per un possibile cyberattacco contro gli Stati Uniti. La minaccia di un attacco hacker da parte della Russia è “crescente” ma gli Stati Uniti useranno “ogni mezzo” per prevenirlo, ha detto il presidente americano. Il capo della Casa Bianca ha anche chiesto alle società americane, nel corso di una tavola rotonda con alti dirigenti, di “accelerare gli sforzi per bloccare le loro porte digitali”. “Avete il potere – ha aggiunto – la capacità e la responsabilità di rinforzare la cyber sicurezza e la resistenza di servizi chiave per il Paese e avete le tecnologie su cui gli americani possono fare affidamento. Noi abbiamo bisogno che ognuno faccia la sua parte”.

01.30 – BIDEN: “PUTIN CON LESPALLE AL MURO, VALUTA L’USO DI ARMI CHIMICHE – “Le accuse russe che Kiev ha armi biologiche e chimiche “sono false” e sono un “chiaro segnale” che Vladimir Putin “sta valutando di usarle entrambe” nella guerra in Ucraina. Lo ha ribadito il presidente americano Joe Biden. Putin, ha sottolineato Biden, “è con le spalle al muro e ora sta parlando delle nuove operazioni sotto falsa bandiera che sta preparando”.

00.00 – COLPITO OSPEDALE PEDIATRICO – “Invasori russi hanno aperto il fuoco su un ospedale pediatrico a Severodonetsk: pazienti e personale sono stati tempestivamente evacuati”. Lo ha reso noto il capo dell’amministrazione militare regionale di Luhansk su Telegram, riferisce Ukrinform.

