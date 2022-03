A 26 giorni dall’invasione russa in Ucraina, proseguono i combattimenti su più fronti con Kiev che rifiuta l’ultimatum imposto dall’esercito di Vladimir Putin e relativo alla resa della città (rasa al suolo) di Mariupol dove le vittime sarebbero migliaia. Basta “obbligare i militanti a sacrificarsi e a diventare ‘martiri’ di Mariupol” aveva provato a ‘sensibilizzare’ il ministero della Difesa russo. L’invito a deporre le armi aveva come limite massimo le 5 del mattino. Puntuale la risposta ucraina con la vice premier Iryna Vereshchuk. “Non si parla di resa o deposizione delle armi. Ne abbiamo già informato la parte russa”, La richiesta russa “è una manipolazione deliberata e una vera presa di ostaggi”, ha aggiunto.

Proseguono dunque i bombardamenti e continuano a morire innocenti. Almeno otto persone hanno perso la vita dopo che un centro commerciale di Retroville, nel distretto di Podilskyi nel nord ovest di Kiev, è stato distrutto in un bombardamento russo nella notte. I vigili del fuoco stanno ancora cercando superstiti tra le macerie del palazzo di dieci piani distrutto.

Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Gerusalemme sarebbe “il posto giusto per trovare la pace. Il primo ministro israeliano, Naftali Bennett, sta cercando di trovare un modo per negoziare con la Russia e noi gli siamo grati. Per tutti i suoi sforzi, in modo che prima o poi si possa iniziare la discussione con la Russia. Forse a Gerusalemme. Questo e’ il posto giusto per trovare la pace. Se e’ possibile”, ha detto il capo dello Stato in un video postato su Telegram.

LA DIRETTA

ORE 10:20 – IL CREMLINO: “NON CI SONO BASI PER INCONTRO TRA PUTIN E ZELENSKY” – Non ci sono al momento le basi per un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky, che avverrà solo dopo significati progressi nei negoziati tra Mosca e Kiev. A dirlo è stato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov.

”I progressi nei colloqui di pace non sono così grandi come dovrebbero essere”, ha detto Peskov, dopo che ieri Zelensky in una intervista alla Cnn si era detto pronto a negoziare personalmente con Putin.

ORE 9:45 – BORRELL: “MARIUPOL DISTRUTTA, UN IMMENSO CRIMINE DI GUERRA” – “Quello che sta accadendo a Mariupol è un immenso crimine di guerra, qualcosa di orrendo, lo dobbiamo condannare in modo netto, la città è completamente distrutta”. Lo ha detto l’alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell. “Questa non e’ guerra ma la distruzione di un Paese senza considerazione delle leggi della guerra perche’ anche la guerra ha delle leggi. Moralmente, la Russia ha perso la legittimita’. Putin merita la piu’ netta condanna del mondo civilizzato”, ha aggiunto

ORE 9:30 – MISSILE DISTRUGGE CENTRO COMMERCIALE KIEV: LE IMMAGINI – Il video di una telecamera di sicurezza del centro commerciale Retroville a Kiev mostra il recente attacco nel distretto di Podil della capitale.

ORE 9:10 – “ARGINATA PERDITA AMMONIACA” – In Ucraina è stata arginata la perdita di ammoniaca dall’impianto chimico Sumykhimprom di Sumy, nell’est del Paese, che ha contaminato una vasta area diffondendosi nel raggio di circa 2,5 chilometri in tutte le direzioni. Lo annuncia il governatore regionale di Sumy, Dmytro Zhyvytsky, senza precisare da cosa sia stata causata la perdita di ammoniaca. L’impianto si trova alla periferia della città, che ha una popolazione di circa 263mila persone e nelle ultime settimane è stata regolarmente presa di mira dalle truppe russe.

Secondo le autorità ucraine, il serbatoio di ammoniaca danneggiato ha provocato una perdita che il servizio di emergenza ha definito insignificante. I soccorritori hanno detto che non rappresentava alcun pericolo per la gente del posto.

ORE 8:50 – Le autorità di Kiev rendono noto che è stato trovato un accordo con i russi per evacuare i civili dalle città con 8 corridoi umanitari. Mariupol non rientra pero’ nell’intesa.

ORE 8:10 – “RUSSI RUBANO NAVI GRANO” – Secondo il The Kyiv Independent, i russi avrebbero rubato cinque trasportatori di grano dal porto di Berdyansk. Oleksandr Starukh, governatore di Zaporizhzhia Oblast, ha dichiarato che le navi rubate trasportavano decine di migliaia di tonnellate di grano. Testimoni oculari affermano che le navi sono state rubate da rimorchiatori russi.

ORE 7:45 – Nella regione di Sumy, a causa di un attacco aereo russo, si è verificata una perdita di ammoniaca dall’impianto chimico di Sumykhimprom, secondo quanto comunicato dal governatore dell’Oblast Dmytro Zhyvytsky, citato da Kyiv Independent. Si stima che l’area colpita sia a circa 2,5 chilometri dal sito, compresi i centri di Novoselytsya e Verkhnya Syrovatka.

ORE 7:05 – BIDEN IN POLONIA IL 25 MARZO – Dopo gli incontri previsti a Bruxelles con gli alleati Nato, i leader del G7 e dell’Ue, venerdì 25 marzo il presidente statunitense Joe Biden si recherà a Varsavia, in Polonia, per un incontro bilaterale con il presidente polacco Andrzej Duda. Nell’incontro si “discuterà di come gli Stati Uniti, insieme ai nostri alleati e partner – fa sapere in una nota la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki -, stanno rispondendo alla crisi umanitaria e dei diritti umani creata dalla guerra ingiustificata e non provocata della Russia contro l’Ucraina”. Oggi è previsto un colloquio telefonico tra Biden e alcuni leader europei, tra cui il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo