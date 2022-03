Alexei Navalny condannato a nove anni e i suoi avvocati fermati e portati via dalla polizia dopo aver rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti all’esterno del tribunale di Mosca. Nella sempre più democratica Russia avviene anche questo. Il leader dell’opposizione di Vladimir Putin, in carcere già da oltre un anno, è stato condannato per “frode” e “oltraggio alla corte” e dovrà adesso scontare nove anni in una prigione di massima sicurezza. I due legali, Olga Mikhailova e Vadim Kobzev, bloccati dalla polizia dopo aver finito di rispondere alle domande dei giornalisti.

Il regime di massima sicurezza, ora, potrebbe privare Navalny, che ha 46 anni, anche della possibilità di comunicare col mondo esterno. I suoi messaggi sui sociale e le bordate contro Putin durante il processo, lo hanno reso una delle voci contro la guerra più importanti in Russia. Lo stesso Navalny, attraverso Twitter, ha commentato così la sentenza: “Putin ha paura della verità, l’ho sempre detto. La lotta contro la censura, portare la verità agli abitanti della Russia, resta la nostra priorità”. Sulla condanna: “Nove anni. Come dicono i personaggi della mia serie tv preferita ‘The Wire’: ‘Fai solo due giorni, il giorno in cui entri e quello in cui esci’. Avevo perfino una T-shirt con questo slogan, ma le autorità penitenziarie me l’hanno confiscata, considerandola estremista”.

L’oppositore di Putin è stato anche condannato a pagare una multa di 1,2 milioni di rubli, pari a circa 11.500 dollari. L’accusa aveva chiesto una condanna a 13 anni di carcere, anche per aver mancato rispetto alla Corte nella causa per diffamazione contro il veterano di guerra Ignat Artemenko. Il dissidente, che ha respinto le accuse mosse nei suoi confronti affermando che sono motivate politicamente, sta già scontando una pena detentiva di due anni e mezzo per violazione della libertà vigilata in una colonia penale a Pokrov, est di Mosca.

Intanto i suoi collaboratori hanno annunciato il lancio della “Fondazione globale anti-corruzione”, ha scritto su Twitter la portavoce di Navalny, Kira Yarmish. Dal Regno Unito, Downing Street ha affermato che la nuova pena detentiva inflitta all’oppositore russo Alexei Navalny è la continuazione di “accuse inventate che il presidente russo Vladimir Putin usa contro coloro che cercano di fare in modo che risponda delle sue azioni”.

1/10

9 years of strict regime.

My space flight is taking a bit longer than expected – the ship is caught in a time loop.

It occurred to me that my role in this saga is similar to that guy from Interstellar.

— Alexey Navalny (@navalny) March 22, 2022