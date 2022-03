Nel 29esimo giorno di guerra in Ucraina, l’avanzata delle forze armate russe nel Paese si fa sempre più complicata. Nella giornata di ieri le autorità di Kiev hanno annunciato di aver riconquistato gran parte della città di Irpin, alla periferia nord-ovest della Capitale, ma l’aviazione di Mosca sta continuando la sua opera di distruzione sistematica.

Le difficoltà per Putin si riversano anche sul fronte interno. Va infatti registrata la prima defezione trai funzionari di alto grado del regime. L’inviata speciale per il clima Anatoly Chubais ha infatti voltato le spalle allo Zar. Chubais, fidato consigliere di Putin e architetto delle riforme e delle privatizzazione dell’era Eltsin, si troverebbe ora in Turchia e non avrebbe “alcuna intenzione di tornare in Russia”, hanno spiegato fonti vicine all’ormai ex inviato speciale per il clima al sito Rbc.

Sempre nella giornata di mercoledì Putin ha annunciato che chi compra gas dalla Russia dovrà pagarlo in rubli: un modo per far rivalutare la moneta russa, da settimane in caduta, e per aggirare le sanzioni.

Oggi invece si terranno a Bruxelles i vertici straordinari della Nato, dell’Unione Europea e del G7, ai quali parteciperà anche il presidente Usa Joe Biden: tra i temi sul tavolo il rafforzamento dei meccanismi di difesa e nuovi aiuti all’Ucraina.

LA DIRETTA

ORE 8:05 – UCRAINA DENUNCIA USO DI BOMBE AL FOSFORO – Le autorità ucraine denunciano ancora una volta l’uso da parte russa di bombe al fosforo, una circostanza al momento non verificabile.

A scriverlo su Telegram è il capo dell’amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergey Gaidai: “Nella notte gli invasori hanno bombardato la regione di Lugansk con missili e bombardamenti al fosforo – scrive Gaidai -. Si sa già che quattro persone sono morte e i russi hanno danneggiato o completamente distrutto molte case”.

ORE 7:20 – IL MESSAGGIO DI MATTARELLA SULL’UCRAINA – In occasione del 17° Congresso nazionale dell’Anpi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato come l’attacco all’Ucraina colpisca “le fondamenta della democrazia, rigenerata dalla lotta al nazifascismo, dall’affermazione dei valori della Liberazione combattuta dai movimenti europei di Resistenza”. E stigmatizza “l’ingiustificabile aggressione al popolo ucraino di cui si è resa responsabile la Federazione russa”, che “ha fatto ripiombare il Continente europeo in un tempo di stragi, di distruzioni, di esodi forzati che fermamente intendevamo non avessero più a riprodursi dopo le tragiche vicende della Seconda guerra mondiale”.

ORE 5:45 – SOTTO CONTROLLO INCENDIO A CHERNOBYL – Secondo quanto riferisce il Kyiv Independent, l’incendio che si è sviluppato nell’area boschiva nei pressi della centrale nucleare di Chernobyl è per la maggior parte sotto controllo.

Ad affermarlo è infatti il ministro dell’Ecologia e delle risorse naturali Ruslan Strelets. “Ci sono stati altri 5 incendi nell’ultima settimana. Oggi la maggior parte di questi incendi è circoscritta. Ci sono ancora piccole aree in cui l’incendio continua”, ha detto Strelets.

⚡️Most fires in Chornobyl Exclusion Zone contained, according to Ukrainian Minister of Ecology and Natural Resources Ruslan Strelets. Strelets also said in a televised interview on March 24 that more than 30 fires have been recorded in the area over the past two weeks. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 24, 2022



ORE 5:30 – SUONANO LE SIRENE A ODESSA – Un lungo allarme anti-aereo ha suonato questa mattina nella città portuale di Odessa dopo una notte relativamente tranquilla. Le sirene hanno iniziato a suonare attorno alle 6.30 ora locale (le 5:30 in Italia). Il coprifuoco notturno è terminato alle 6.

ORE 4:20 – GENERALE RUSSO: “SITUAZIONE IN UCRAINA TRAGICA”– La situazione in Ucraina? “Tragica, sono molto depresso al riguardo”. E’ la ‘confessione’ arrivata dal generale russo Yevgen Ilyin a due funzionari della difesa Usa nel corso di un incontro avvenuto la scorsa settimana al ministero delle Difesa russo di Mosca. A riportare lo sconforto russo è la Cnn.

ORE 2:00 – INTELLIGENCE UK: “AVANZATA RUSSA A KIEV IN DIFFICOLTA'” – Nel suo consueto report di intelligence, la Difesa britannica sostiene che le forze armate hanno compiuto con successo una controffensiva a Makariv e Moschun, alla periferia di Kiev, prendendone probabilmente il controllo.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 March 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/FPfp8ZAOdc 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/qUBKoclPnD — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 23, 2022

Russi che invece starebbe affrontando significative difficoltà a nord-est della capitale, dove l’esercito ucraino ha probabilmente messo a rischio la ripresa dell’avanzata verso Kiev.

ORE 1:35 – “RUSSIA HA COMMESSO CRIMINI DI GUERRA” – Nuovo affondo da parte dell’amministrazione americane di Joe Biden contro la Russia. Il segretario di Stato statunitense Antony Blinken ha dichiarato che l’amministrazione Usa ha stabilito formalmente che l’esercito russo ha commesso crimini di guerra in Ucraina.

“Gli Usa condivideranno le informazioni con gli alleati, i partner e le istituzioni internazionali incaricati di indagare sulle accuse di crimini di guerra e contro l’umanità”, ha chiarito il ‘ministro degli Esteri’ Usa.

ORE 00:30 – INCENDIO IN FORESTA VICINO CHERNOBYL – L’Aiea, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, ha comunicato che alcuni incendi sono scoppiati in una zona boschiva non lontana dalla centrale nucleare di Chernobyl, occupata dalle forze armate russe. Su Twitter l’Agenzia ha sottolineato che “leggeri aumenti delle concentrazioni di cesio nell’aria sono stati rilevati a Kiev e in due centrali nucleari, ma non hanno causato problemi radiologici significativi”. Director General @rafaelmgrossi released a video statement today on nuclear safety and security in #Ukraine. Watch the video and read more about it in today’s update. https://t.co/Qjkjty0ud6 pic.twitter.com/PxDArzzdX1 — IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 23, 2022 ORE 23:50 – CINA VOTA CON LA RUSSIA ALL’ONU – La Cina si schiera con la Russia all’Onu nel voto sulla risoluzione elaborata proprio da Mosca sulla situazione umanitaria in Ucraina e bocciata in Consiglio di Sicurezza. Il documento, a fronte di 13 astensione, ha ottenuto il voto a favore di Pechino. Il testo non faceva alcun riferimento all’invasione dell’Ucraina da parte Russia e al ruolo di Mosca nella crisi.

