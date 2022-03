Guerra in Ucraina al 28esimo giorno. Quasi mille le vittime civili, oltre tre milioni e mezzo i rifugiati secondo le stime delle Nazioni Unite. E si continua a combattere. Mariupol, centro portuale affacciato sul mare d’Azov, resta la città martire del conflitto. Scontri duri anche a Kharkiv, contraerea in azione a Odessa. Gli ucraini ieri hanno riconquistato Makariv, cittadina a una sessantina di chilometri dalla capitale Kiev.

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ieri ha parlato in conferenza alle due aule del Parlamento italiano riunite alla Camera dei deputati. L’invasione russa, ha detto, “sta distruggendo le famiglie mentre la guerra continua a devastare città ucraine. Alcune sono completamente distrutte come Mariupol”. Ha paragonato Genova a Mariupol, Kiev a Roma. Ha ringraziato l’Italia e gli italiani per il loro sostegno alla resistenza ucraina. Non ha chiesto la No-Fly Zone e non ha citato la Resistenza partigiana come molti osservatori si aspettavano. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha parlato di di resistenza “eroica” degli ucraini e ha detto che l’Italia vuole l’Ucraina nell’Unione Europea. Polemica per i parlamentari assenti e per le posizioni di Vito Petrocelli, Presidente della Commissione Esteri a Palazzo Madama, che ha detto che non voterà per l’invio di armi all’Ucraina e neanche più la fiducia all’esecutivo. Ha dichiarato che il M5s dovrebbe ritirare i propri ministri dal governo. Lui non ha intenzione di dimettersi.

Prima di collegarsi con Montecitorio Zelensky aveva sentito a telefono Papa Francesco. Il Presidente ucraino ha invitato il Pontefice a Kiev. Domani a Bruxelles si riuniranno i vertici dell’Ue e della NATO. Nella bozza del comunicato finale i 27 capi di Stato e di Governo confermano di essere pronti ad “adottare ulteriori misure”. Il presidente USA Joe Biden dovrebbe approvare sanzioni per circa 300 membri della Duma, la Camera Bassa del parlamento russo. Anche la Casa Bianca annuncia per giovedì una nuova stretta. Il portavoce del Cremlino, Peskov in un’intervista alla Cnn: “Useremo le armi nucleari solo se verrà minacciata l’esistenza della Russia”. Sul campo la situazione resta complessa. Mosca colpisce con le forze aeree e l’artiglieria. Il giornale Komsomolskaya Pravda aveva scritto di 9.861 militari russi uccisi nel conflitto. Dopo che la notizia è stata rilanciata sui social, l’articolo è stato rimosso. “Falsa informazione, siamo stati vittime di un attacco hacker”. Il dato è enorme.

ORE 7:30 – “SEQUESTRATO CONVOGLIO UMANITARIO” – Il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha denunciato in un messaggio nella notte il sequestro di un convoglio umanitario di undici autobus vuoti diretto a Mariupol per trarre in salvo gli ucraini in fuga dalla città. Sarebbero prigionieri gli autisti dei mezzi e diversi operatori dei servizi di emergenza. Sarebbero circa 100mila le persone intrappolate nella città-martire del conflitto in Ucraina, secondo il Presidente. Human Rights Watch ha citato le testimonianze di diversi residenti fuggiti dalla città. Hanno parlato di “un gelido paesaggio infernale ricoperto di cadaveri e di edifici distrutti”. Secondo alcuni testimoni il 90% della città è ormai distrutto. Il comandante del distaccamento di Azov, Denys Prokopenko, alla Cnn ha quantificato in oltre tremila vittime tra i civili il bilancio dell’assedio. Il dato non è verificabile al momento. La città è sotto attacco e le fonti e i giornalisti indipendenti rimasti sono pochissimi. Le Nazioni Unite ieri ha parlato di quasi mille morti tra i civili dall’inizio dell’invasione russa.

ORE 7:00- PESKOV: “NUCLEARE SOLO SE SARA’ MINACCIATA L’ESISTENZA DELLA RUSSIA” – “L’operazione militare speciale in Ucraina sta procedendo chiaramente secondo piani e compiti prestabiliti”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato da Tass. “Nessuno pensava che un’operazione militare speciale in Ucraina avrebbe richiesto un paio di giorni. Abbiamo un concetto molto chiaro di sicurezza nazionale” che prevede l’uso di armi nucleari “solo in caso di minaccia alla sua stessa esistenza”, ha aggiunto in un’intervista alla Cnn.

Ore 6:00 – “CONSEGUENZE GUERRA BEN OLTRE L’EUROPA” – L’”aggressione contro l’Ucraina” del presidente russo Vladimir Putin ha conseguenze ben oltre l’Europa, ha detto ieri la presidente dell’Unione europea, Ursula von der Leyen, parlando al Forum umanitario europeo. “I bisogni umanitari sono già ai massimi storici”, la guerra in Ucraina “minaccia la sicurezza alimentare in tutto il mondo”. L’Ue, ha proseguito, contribuirà con 2,5 miliardi di euro fino al 2024 “per aiutare le regioni più colpite dall’insicurezza alimentare e adottare misure speciali per aumentare la produzione alimentare europea”.

Ore 5:30 – ZELENSKY: “CRIMINI CONTRO I CIVILI DEI PILOTI RUSSI” – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che i piloti russi saranno ritenuti responsabili dell’uccisione di civili. Lo riporta la Cnn riferendosi a un discorso pubblicato sulla pagina Facebook del governo ucraino. “Vorrei ripeterlo ancora una volta a tutti i piloti russi, non stanno pensando agli ordini che stanno eseguendo. Perché uccidere civili è un crimine”.

Ore 5:15 – ZELENSKY: “100 MILA PERSONE BLOCCATE A MARIUPOL” – Quasi 100.000 persone sono intrappolate tra le rovine della città ucraina di Mariupol sotto i bombardamenti russi secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Zelensky ha detto in un video che oltre 7.000 persone sono fuggite solo nelle ultime 24 ore, ma un gruppo che viaggiava lungo una rotta umanitaria concordata a ovest della città è stato catturato dagli occupanti.

Ore 04:30 – PESKOV: “PROVE DI LABORATORI BIOLOGICI USA” – Il portavoce del Cremlino Peskov ha riferito che Mosca ha “solide prove” per dimostrare che gli Stati Uniti “stanno sviluppando progetti biologici militari in laboratori situati in Paesi confinanti con la Russia”.

