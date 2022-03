Vladimir Putin avrebbe “ordinato la preparazione di un attacco terroristico” nel sito della centrale nucleare di Chernobyl. A scriverlo è il New York Times, riferendo dei timori del governo ucraino su un piano delle truppe russe di provocare una escalation senza precedenti nella guerra giunta al 16esimo giorno.

Il Nyt cita in particolare il ministero della Difesa e l’Intelligence ucraina, evidenziando comunque di non aver conferme sul campo di tale ipotesi.

Secondo l’Agenzia di intelligence della difesa ucraina “una catastrofe provocata dall’uomo è pianificata alla centrale nucleare di Chernobyl controllata dai russi, una responsabilità che gli occupanti cercheranno di attribuire all’Ucraina”, in sostanza una operazione ‘false flag’ in cui le forze armate russe cercheranno di provocare una catastrofe da attribuire poi ai militari fedeli a Volodymyr Zelensky.

Secondo il Servizio statale ucraino per le comunicazioni speciali e la protezione delle informazioni (Ssscip), se l’elettricità non dovesse essere ripristinata e il sistema di raffreddamento della centrale non dovesse funzionare, questo potrebbe condurre alla formazione di “una nube radioattiva” che potrebbe raggiungere “altre regione in Ucraina, Bielorussia, Russia ed Europa“.

#DIUinforms

‼ Putin is preparing a terrorist attack on the Chernobyl nuclear power plant ☢️

A man-made catastrophe is planed at the CNPP controlled by Russian forces, for which the occupiers will try to shift responsibility to Ukraine.

More details👉 https://t.co/XclhW1VA0H pic.twitter.com/5f1WdNuoOp

— Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) March 11, 2022