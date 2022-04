Non ci sarà nessuna tregua ai combattimenti in Ucraina per la Pasqua ortodossa che si festeggia il 24 aprile. Lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky in un video durante la notte, annunciando il rifiuto di Mosca a concedere una pausa. Nel 58esimo giorno di combattimenti c’è ancora Mariupol al centro del conflitto. Tre quarti della popolazione avrebbe lasciato il Donetsk mentre Kiev denuncia: “Fino a 9.000 residenti potrebbero essere sepolti in una fossa comune a Manhush”. Sarebbero oltre 7mila i crimini di guerra sotto indagine.

Putin ha annunciato come un “successo” la “liberazione di Mariupol” ormai completata, fatta salva la resistenza dell’acciaieria Azovstal che Putin ha ordinato di non distruggere. Secondo il ministro della Difesa russo Shoigu, serviranno ancora “tre, quattro giorni” per spezzare la resistenza asserragliata nell’acciaierie. Intanto Kadyrov ha preso il controllo dell’edificio amministrativo dell’acciaieria di Mariupol.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato nuovi aiuti militari e parlando di Putin ha detto: “Non vincerà mai”. Un raid missilistico russo ha colpito e “completamente distrutto” la rete ferroviaria nella regione di Dnipro.

ORE 08:45 – KIEV: “OGGI NESSUN CORRIDOIO UMANITARIO, PERCORSI PERICOLOSI – “A causa del pericolo sui percorsi”, oggi in Ucraina “non ci saranno corridoi umanitari”. Lo annuncia la vice prima ministra ucraina Iryna Vereshchuk su Telegram, che rivolge anche un appello a “tutti coloro che stanno aspettando l’evacuazione: abbiate pazienza, per favore aspettate!”.

ORE 08:40 – 208 BAMBINI UCCISI DALL’INIZIO DELLA GUERRA – Il numero dei bambini feriti nella guerra della Russia contro l’Ucraina è salito a 386, ha affermato l’ufficio del Procuratore generale ucraino il 22 aprile. Mentre i dati ufficiali sui bambini morti, 208, non sono cambiati rispetto a ieri. La Procura sottolinea che queste cifre non sono definitive e precisa che il maggior numero di vittime si registra nella regione di Donetsk, Kiev e Kharkiv. 1.141 istituzioni educative sono state danneggiate dai bombardamenti, 99 delle quali sono state completamente distrutte.

ORE 08:30 – A MARIUPOL PIU’ DI 200 FOSSE COMUNI – Nuove immagini satellitari mostrano quelle che sembrano essere fosse comuni vicino a Mariupol. Ieri sera il servizio stampa del comune di Mariupol sul proprio canale Telegram ha affermato che la Russia ha seppellito fino a 9mila civili ucraini nel tentativo di nascondere il massacro avvenuto durante l’assedio della città portuale. Il fornitore delle immagini satellitari, la Maxar Technologies, ha affermato che le foto mostrano più di 200 fosse comuni nella città di Manhush, fuori Mariupol. Le immagini sono emerse giovedì, poche ore dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha rivendicato la vittoria nella battaglia a Mariupol, nonostante la presenza di circa 2mila combattenti ucraini asserragliati in una gigantesca acciaieria. Putin ha ordinato alle sue truppe di sigillare la roccaforte “in modo che nemmeno una mosca passasse” invece di assaltarla.

ORE 08:10 – MEDIA: “MOSCA AMMETTE PERDITA 20MILA SOLDATI RUSSI” – Il sito di news filo-Cremlino Readovka ha messo in rete l’annuncio, fatto dal ministero della Difesa di Mosca, che in Ucraina risultano 13.414 soldati russi uccisi e altri 7.000 dispersi: un’informazione che dopo poco tempo è stata cancellata e tolta dal web. E’ quanto afferma il sito di opposizione bielorusso Nexta.tv, che trasmette dall’estero. Nexta pubblica uno screenshot del post (presunto) di Readovka in cui compare la foto del portavoce della Difesa russa, Igor Koneshenkov.

ORE 08:00 – RESISTENZA AZOV: “SIAMO ABBASTANZA PER RESPINGERE GLI ATTACCHI” – La resistenza di Azov all’interno dell’acciaieria non intende arrendersi, nonostante gli attacchi non accennino a fermarsi, e la chiara volontà del presidente russo Putin di assediare fino allo stremo il sito industriale.

ORE 07:40 – BIDEN: “PUTIN PENSA CHE OCCIDENTE SI DIVIDA MA SBAGLIA” – “Mentre la Russia continua a infliggere brutalità contro l’Ucraina, Putin punta sulla nostra perdita di interesse. Sta scommettendo che l’unità occidentale crollerà”. Così il presidente Usa Joe Biden su Twitter. “Ancora una volta, gli dimostreremo che si sbagliava”.

ORE 07.30 VICE CAPO AZOV: “CIVILI IN TRAPPOLA TRA MACERIE AZOVSTAL” – Alcuni civili sono rimasti intrappolati sotto le macerie degli edifici dell’acciaieria di Mariupol, sottoposta a pesanti bombardamenti russi. Lo ha dichiarato alla Bbc il vice comandante del reggimento Azov, Svyatoslav Palamar, che si trova all’interno della struttura insieme agli ultimi difensori della città. “Tutti gli edifici nel territorio di Azovstal sono praticamente distrutti”, ha spiegato Palamar, “lanciano bombe pesanti, bombe ‘bunker-buster’ che causano enorme distruzione. Abbiamo feriti e morti nei bunker. Alcuni civili rimangono intrappolati sotto gli edifici crollati”.

ORE 07:00 – VICESINDACO MARIUPOL: “RUSSI CONTROLLANO SOLO L’80% DELLA CITTA’” – Il controllo assoluto delle forze armate russe della città ucraina di Mariupol è una “vera e propria menzogna”. Lo afferma il vicesindaco di Mariupol, Sergij Orlav a Rainews24, spiegando che i russi “occupano temporaneamente l’80% della città. La nostra guardia nazionale continua a resistere”.

ORE 06.30 – DONETSK, SFOLLATA TRE QUARTI DELLA POPOLAZIONE – Quasi tre quarti della popolazione ha lasciato il territorio controllato della regione di Donetsk. Lo ha comunicato il capo dell’amministrazione militare regionale di Donetsk, Pavlo Kyrylenko che ha spiegato come la popolazione della regione, che in precedenza era di 1.670.000, sia stata ridotta a 430.000 dall’inizio dell’invasione della Russia. A Kramatorsk, la città più grande della regione dopo Mariupol – ha detto Kyrylenko – rimangono solo 40mila persone su una popolazione di 200mila abitanti.

ORE 05:00 – UCRAINA: LA RUSSIA OCCUPA 42 INSEDIAMENTI A DONETSK – La Russia ha occupato 42 insediamenti nella provincia di Donetsk. Olena Symonenko, un’assistente del capo dello staff del presidente Volodymyr Zelensky, ha detto che la Russia ha catturato ulteriori insediamenti ucraini rendendo più difficile la consegna degli aiuti umanitari lì. Attualmente 3.500 insediamenti ucraini sono sotto l’occupazione russa.

ORE 04:00 – ZELENSKY: “LA RUSSIA PREPARA FALSO REFERENDUM A KHERSON” – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di cercare di tenere un falso referendum di indipendenza nelle regioni di Kherson e Zaporizhia che occupa nel sud del paese. In un video messaggio, Zelensky ha chiesto ai residenti delle zone occupate di non fornire dati personali, come i numeri di passaporto, che le forze russe avrebbero chiesto loro. “Non si tratta solo di fare un censimento. Non è per darvi aiuti umanitari di qualsiasi tipo. Si tratta infatti di falsificare un cosiddetto referendum sulla vostra terra, se l’ordine di organizzare questa commedia viene da Mosca”, ha avvertito il presidente ucraino

ORE 03.00 – UCRAINA: “REGISTRATI 7.600 CRIMINI DI GUERRA” – Il procuratore generale dell’Ucraina, Iryna Venediktova, ha confermato che esperti in crimini di guerra stanno aiutando il Paese “ad assicurare l’inevitabilità della responsabilità della Russia”, lo scrive il Guardina. Venediktova ha detto che esperti dalla Slovacchia – tra cui polizia, esperti giudiziari e medici – sono arrivati a Kiev giovedì per aiutare nelle indagini sui crimini di guerra. Più di 7.600 crimini di guerra commessi dalla Russia sono stati registrati. “Il nostro obiettivo è assolutamente trasparente – un’indagine approfondita di ogni crimine di guerra della Federazione Russa per il bene di portare i colpevoli alla giustizia”, ha detto.

ORE O2.00 – ZELENSKY: “RUSSIA RIFIUTA LA TREGUA PER LA PASQUA ORTODOSSA” – “Sfortunatamente la Russia ha rifiutato la proposta di una tregua per la Pasqua (ortodossa, ndr)”. Lo scrive su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, pubblicando un nuovo video rivolto al suo popolo. “Questo dimostra quanto i leader di questo Stato – sottolinea – tengano in considerazione la fede cristiana e una delle feste più importanti e gioiose. Manteniamo comunque la nostra speranza. La speranza per la pace e che la vita vinca la morte”.

ORE 01.30 – BIDEN: “BATTAGLIA DI KIEV STORICA VITTORIA DELL’UCRAINA” – “La battaglia di Kiev è stata una vittoria storica per gli ucraini. È stata una vittoria per la libertà ottenuta dal popolo ucraino con un’assistenza senza precedenti da parte degli Stati Uniti e dei nostri alleati”. Lo ha scritto su Twitter il presidente americano, Joe Biden, sottolineando che “lo sforzo continuo e coordinato della comunità internazionale, guidato e facilitato dagli Stati Uniti, è una ragione significativa per la quale l’Ucraina è stata in grado di impedire alla Russia di conquistare il Paese”

