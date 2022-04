57esimo giorno di guerra. La Russia è sempre più vicina alla conquista di Mariupol, città portale nel sud dell’Ucraina ritenuta fondamentale dai russi per controllare l’intera area che affaccia sul mar d’Azov. L’offensiva in Donbass, iniziata da pochi giorni, va a vanti anche se per gli Stati Uniti l’avanzata delle truppe russe è ancora limitata. Le trattative per la ripresa dei negoziati vanno avanti con il consigliere di Zelensky che ha proposto di tenere un ’round speciale di negoziati’ a Mariupol dove all’acciaieria Azovstal i pochi soldati rimasti continuano a rifiutare la resa.

“L’esercito russo avrà entro oggi pomeriggio il controllo completo dell’acciaieria Azovstal a Mariupol” proclama, per l’ennesima volta, il leader ceceno Ramzan Kadyrov. Intanto Mosca ha annunciato di aver testato ieri il nuovo missile balistico Sarmat, capace di “penetrare ogni sistema di difesa missilistica esistente o futura”. Per Putin si tratta di un esperimento che “farà riflettere coloro che stanno minacciando la Russia”.

8:30- JOHNSON: “TRATTARE CON PUTIN E’ COME PARLARE CON COCCODRILLO” – Boris Johnson, primo ministro britannico: “Trattare con Putin? È come provare a parlare con un coccodrillo mentre ha la tua gamba tra le sue fauci”. Poi ha aggiunto: “E’ molto difficile capire come gli ucraini possano ora negoziare con Putin, vista la sua manifesta mancanza di buona fede”, ha detto Johnson, per il quale e’ possibile che Mosca “lanci anche un’altra offensiva contro Kiev”.

8:19 – DONBASS, RUSSI AVANZANO VERO KRAMATORSK – L’avanzata delle forze russe nel Donbass prende forma. Secondo il ministero della Difesa britannico, “le forze russe stanno ora avanzando dalle aree di posizionamento nel Donbas verso Kramatorsk, che continua a soffrire di persistenti attacchi missilistici”.

“La Russia probabilmente desidera dimostrare successi significativi prima delle celebrazioni annuali del 9 maggio, giorno della vittoria” nella Seconda guerra mondiale, scrive il ministero della Difesa: “E questo potrebbe influenzare la rapidità e la forza con cui tentano di condurre operazioni in vista di questa data”.

7:59 – ZELENSKY: ACCELERARE INGRESSO UCRAINA UNIONE EUROPEA – ‘Questo è il momento storico in cui possiamo imprimere la massima velocità per accelerare il nostro ingresso nell’Unione Europea”. A dichiararlo è stato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un discorso ai suoi connazionali. ”Abbiamo dimostrato che lo stato ucraino e le istituzioni pubbliche sono abbastanza efficaci da resistere anche alla prova della guerra”, ha affermato. ”Stiamo già facendo per proteggere la libertà nel continente europeo più di quanto non abbiano mai fatto altre nazioni. E vedo da parte di tutti i nostri amici nell’Unione Europea il desiderio di promuovere al massimo il nostro percorso”.

7 – MOSCA: OBIETTIVI RAGGIUNTI, CI FERMEREMO QUANDO SPARIRA’ MINACCIA NATO – La guerra della Russia in Ucraina terminerà quando la Nato smetterà di utilizzare il territorio ucraino per minacciare Mosca, ha detto l’alto funzionario del ministero degli Esteri russo Alexey Polishchuk all’agenzia di stampa Tass. “L’operazione militare speciale terminerà quando i suoi compiti saranno assolti. Tra questi ci sono la protezione della popolazione pacifica del Donbass, la smilitarizzazione e la denazificazione dell’Ucraina, nonché l’eliminazione delle minacce alla Russia provenienti dal territorio ucraino a causa della sua presa da parte di paesi Nato”, ha affermato Polischuk aggiungendo che l’operazione militare “si sta svolgendo come previsto” e che “tutti i suoi obiettivi saranno raggiunti”.

5:15 – BIDEN VERSO ANNUNCIO NUOVE ARMI AD UCRAINA – Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, annuncerà, oggi, nuovi provvedimenti per l’Ucraina. Tra le ipotesi si parla di un ulteriore stanziamento in assistenza militare. L’ufficio presidenziale non ha fornito maggiori dettagli ma il governo degli Stati Uniti starebbe preparando un nuovo pacchetto di 800 milioni dollari in aiuti militari. Questo porterebbe a circa 3,4 miliardi di dollari l’assistenza militare che gli Stati Uniti hanno fornito all’Ucraina, da quando la Russia ha invaso il paese, il 24 febbraio scorso.

3:12 – LUHANSK, IL GOVERNATORE: “RUSSI CONTROLLANO 80%” – Il governatore della regione ucraina orientale di Luhansk, Serhiy Gaidai, ha affermato che le forze russe controllano l’80% del territorio dell’Oblast. L’area controllata dalla Russia è aumentata in particolare dopo la cattura il 18 aprile della città di Kreminna, secondo Gaidai. Buona parte della regione è sotto il controllo de facto dell’autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk, che ha dichiarato in modo unilaterale l’indipendenza dall’Ucraina il 12 maggio 2014.

2:34 – KADYROV: AZOVASTAL NOSTRA PRIMA DELL’ORA DI PRANZO – L’esercito russo avrà entro oggi pomeriggio il controllo completo dell’acciaieria Azovstal a Mariupol, secondo il leader ceceno Ramzan Kadyrov. “Prima dell’ora di pranzo o poco dopo, Azovstal sarà completamente sotto il controllo delle forze della Federazione Russa”, ha affermato Kadyrov in un messaggio audio pubblicato online e ripreso dai media internazionali.

