54esimo giorno di guerra in Ucraina. Si combatte in più zone del Paese dopo l’affondamento dell’incrociatore Moskva, dove sarebbero morti almeno 40 militari del Cremlino. La Russia ha allargato l’offensiva anche nelle regioni di Kiev e Leopoli oltre che nel sud-est dell’Ucraina. A Mariupol “la città non esiste più” ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. Nella cittadina portuale l’esercito di Volodymyr Zelensky continua a combattere “fino alla fine” nonostante l’ultimatum e la resa (o morte) ‘consigliata’ dalle truppe rivali che controllano buona parte della zona. Sui social gira una prima foto dell’incrociatore Moskva colpito da un missile in mare. Nella domenica di Pasqua l’Ucraina ha completato ieri il questionario di adesione all’Ue mentre la stessa Europa prepara il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia.

11:17 – MARIUPOL, VICE SINDACO: “RESISTIAMO MA MANCA TUTTO” – “La situazione è la stessa rispetto agli ultimi giorni, la città è completamente isolata e non arrivano aiuti umanitari. Abbiamo bisogno di acqua e derrate alimentari. Continuano i bombardamenti, la città è rasa al suolo e i russi hanno occupato gran parte della città, ma l’esercito ucraino continua la battaglia”. Così Sergi Orlov, vice sindaco di Mariupol, a Rainews24

10:45 – KHARKIV, MEDICO PROTEGGE DONNA FERITA DURANTE BOMBARDAMENTI – Medico protegge con il suo corpo una donna a terra durante i bombardamenti. Tutti scappano, lui non si muove. Un medico intervenuto durante il bombardamento di Kharkiv (seconda città per numero di abitanti dell’Ucraina nella zona centro-orientale) per soccorrere una donna ferita ha dimostrato coraggio e umanità, rimanendo con lei, nonostante intorno si scatenassero le raffiche dei colpi e tutti corressero all’interno dell’edificio per ripararsi.

10:30 – MARIUPOL, “RUSSI RILASCIANO PASS PER SPOSTAMENTI” – Le forze russe hanno chiuso l’ingresso e l’uscita da Mariupol. Come riporta la Cnn, il consigliere del sindaco, Petro Andriushchenko, ha riferito che russi hanno iniziato a rilasciare un lasciapassare per gli spostamenti all’interno della città, necessario ai cittadini per tutti gli spostamenti. “Centinaia di cittadini devono fare la fila per ottenere un pass, senza il quale sarà impossibile non solo spostarsi tra i quartieri della città, ma anche uscire in strada a partire da oggi”, ha affermato il consigliere.

10:27 – MARIUPOL: ANZIANI, DONNE E BAMBINI RIFUGIATI IN ACCIAIERIA – Secondo quanto riferisce il capo della polizia locale Mykhailo Vershinin, citato da Ukrinform, nell’acciaieria Azovstal di Mariupol sono rifugiati donne, anziani e bambini oltre al battaglione nazionalista Azov. “Ci sono anche neonati. Queste persone si sono nascoste dai bombardamenti nei depositi dell’impianto”, ha detto. E ha spiegato che i soldati russi stanno usando la popolazione civile rimasta a Mariupol – circa 100mila persone – per scavare tra le macerie e recuperare i cadaveri. L’esercito russo sta cercando di cancellare le tracce dei suoi crimini”. Vershinin ha aggiunto che tutti in città sono costretti a indossare fasce bianche (sulla gamba destra e sul braccio sinistro) e tutti i militari dell’esercito russo e del cosiddetto esercito dell’autoproclamata repubblica di Donetsk (Dnr) hanno gli stessi segni: “Contrassegnando i civili in questo modo, portano la popolazione locale al rango di combattenti. Quindi mandano la gente nelle zone che possono essere attaccate, dove potrebbero morire”, ha affermato.

10:20 – 007 REGNO UNITO: “RESISTENZA MARIUPOL, FRENA AVANZATA RUSSA ALTROVE” – Secondo l’intelligence della difesa del Regno Unito, la resistenza di Mariupol rallenta l’avanzata russa altrove, deviando uomini e armamenti.

10:10 – “205 BIMBI UCCISI E 362 FERITI” – Sono 205 i bambini uccisi in Ucraina dall’inizio del conflitto. Lo ha reso noto l’ufficio del procuratore generale di KIEV, aggiungendo che oltre 362 sono rimasti feriti. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel corso di una intervista rilasciata alla Cnn, ha denunciato che circa cinquemila bambini sono stati deportati in Russia.

9:55 – KIEV: OLTRE 20MILA SOLDATI RUSSI MORTI – Secondo il bollettino quotidiano delle autorità ucraine, le perdite russe dall’inizio dell’invasione (24 febbraio) a oggi sono: 20.600 personale effettivo, 790 carri armati, 2041 veicoli corazzati, 381 sistemi d’artiglieria, 130 lanciarazzi multiplo, 67 sistemi di difesa antiaerea, 167 aerei, 147 elicotteri, 155 aerei senza pilota tattici, 1487 veicoli, 76 cisterne carburante, 8 navi o motoscafi, 27 unità di veicoli speciali, 4 sistemi di lanciarazzi di tipo iskander.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of April 18, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/Jfs77tSsFV — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 18, 2022

9:30: SEI MORTI IN ATTACCO A LEOPOLI – E’ di sei civili uccisi e altri 8 feriti, tra cui un bambino, il primo bilancio degli attacchi missilistici delle forze russe su Leopoli, nell’Ovest dell’Ucraina. Lo ha riferito il governatore regionale, Maksym Kozytsky, come riporta Ukraina 24.

9:20 – GOVERNATORE LUGANSK: KREMINNA IN MANO AI RUSSI – Le forze russe hanno conquistato Kreminna, centro abitato nella regione orientale di Lugansk. “Le truppe dell’aggressore hanno occupato Kreminna”, ha annunciato il governatore di Lugansk, Serhiy Gaiday, citato dai media ucraini. Kreminna e’ stata teatro di duri combattimenti in strada da quando e’ iniziata la cosiddetta fase 2 dell’operazione militare speciale russa in Ucraina, che si sta concentrando sul Donbass.

9 – ZELENSKY: “ABBIAMO BISOGNO DI PIU’ ARMI” – “I russi vogliono distruggere il Donbas, annientare quelle che erano le potenze industriali di Donetsk e Luhansk. E per questo l’Ucraina ha bisogno di più armi”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso trasmesso nella notte. “Le truppe russe si stanno preparando per un’operazione offensiva nell’est del nostro paese. Inizierà a breve. Vogliono letteralmente distruggere il Donbas”, ha detto Zelensky. “Vogliono distruggere tutto ciò che un tempo dava gloria a questa regione industriale. Proprio come le truppe russe stanno distruggendo Mariupol, vogliono spazzare via altre città e comunità nelle regioni di Donetsk e Luhansk”, ha proseguito il presidente ucraino. Ribadendo la richiesta dell’invio di nuove armi all’Ucraina, Zelensky ha detto che il destino della battaglia imminente dipende da “coloro che hanno le armi e le munizioni di cui abbiamo bisogno e si stanno trattenendo” dal consegnarle a Kiev.

8:45 – LEOPOLI, MISSILI CONTRO STAZIONE FERROVIARIA – Gli attacchi missilistici russi di questa mattina hanno colpito la stazione ferroviaria vicino a Leopoli, nell’Ucraina occidentale. Lo ha reso noto il direttore delle Ferrovie ucraine (Ukrzaliznytsia) Oleksandr Kamyshin, spiegando che l’attacco non ha causato vittime tra i dipendenti delle ferrovie e tra i passeggeri. Il traffico ferroviario è stato ripristinato, anche se si registrano ritardi.

8:33 – BOMBE SU LEOPOLI – Quattro missili hanno colpito questa mattina la regione di Leopoli, vicino al confine dell’Ucraina con la Polonia. E’ quanto fa sapere il governatore Makysm Kozytskyi su Telegram. Gli inviati della Bbc hanno riferito di avere visto almeno cinque esplosioni nella parte occidentale della città, “un denso fumo nero e grigio si sta alzando”. L’allarme antiaereo ha suonato per 45 minuti prima dell’esplosione, molte persone erano per strada.

8:25 – ZELENSKY: 5MILA BAMBINI DEPORTATI IN RUSSIA – Sarebbero circa 5.000 i bambini “deportati” dalla regione di Mariupol in Russia dall’inizio dell’invasione russa: lo ha detto il presidente ucraino Vlodoyr Zelensky nel corso dell’intervista alla Cnn trasmessa ieri. “Circa 5.000 bambini sono stati deportati da questa regione nella parte della Russia perché non gli hanno permesso di andare nella parte dell’Ucraina”, ha detto Zelensky nell’intervista.

8 – SUI SOCIAL LE FOTO DELLA MOSKVA COLPITA DA MISSILE – Diffuse in rete alcune foto di una nave ammiraglia che potrebbe essere Moskva. OSINTtechnical – un account che condivide immagini di intelligence – scrive: “Non posso verificarne l’autenticità, ma questo è un incrociatore di classe Slava, e non penso che ce ne sia stato uno distrutto in questo modo prima” del Moskva.

Reportedly the Moskva on 4/15 pic.twitter.com/HstqXYUQJf — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 17, 2022

7:30 – 007 KIEV: IMPROBABILE USO ARMI NUCLEARI” – Kirill Budanov, capo della direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino, ritiene improbabile l’uso di armi nucleari da parte della Russia. Lo ha detto parlando al Telethon, ripreso dai media ucraini. “Calmatevi tutti, è solo una minaccia. Anche se Putin perdesse la testa e cercasse di farlo, anche tecnicamente non è così facile da fare. Sì, potrebbe provare a farlo, ma è improbabile che lo farà. Questo è un elemento di contrattazione, un elemento di ricatto verso il mondo intero, e tutti lo hanno capito”. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che la Russia utilizzerebbe armi nucleari solo in caso di attacco al territorio russo ma la Nato continua a ritenerla una minaccia reale.

