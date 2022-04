A Mariupol città martire della guerra in Ucraina continuano i combattimenti. Il comandante della 36/a brigata della Marina ucraina, il maggiore Serhiy Volyna, lancia un appello alle autorità a “sbloccare Mariupol il prima possibile, militarmente o politicamente”: secondo Volyn, da questa mattina sono in corso feroci combattimenti, i russi avanzano in modo aggressivo, la situazione è critica”. Lo ha detto in un’intervista all’Ukrainska Pravda: “Non abbiamo intenzione di arrenderci, ma la situazione sta precipitando”.

Intanto lo stabilimento siderurgico Ilyich a Mariupol è finito sotto il controllo dell’esercito russo. Lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov citato da Interfax. “L’impianto è stato liberato” da un gruppo di forze russe e unità della milizia della repubblica di Donetsk a seguito di operazioni offensive”, ha affermato Konashenkov in conferenza stampa.

Già nei giorni scorsi l’Ansa aveva riferito da Dnipro, dove arrivano alcuni degli sfollati che possono raccontare cosa hanno vissuto, di bambini morti per fame perché era impossibile uscire dai rifugi sotto attacco per andare a procurarsi cibo e di acqua da bere ottenuta facendo sciogliere la neve. Sono racconti compatibili con il fiume di testimonianze arrivato in queste settimane dalla gente che è riuscita a lasciare Mariupol.

Il consiglio comunale della città di Mariupol afferma che gli occupanti russi hanno iniziato a riesumare i cadaveri sepolti nei cortili dei blocchi residenziali. Lo scrivono i funzionari su Telegram, citati dalla Bbc. “I soldati russi non stanno permettendo ai residenti di seppellire le persone, ogni cortile ora ha un supervisore per far rispettare questa regola”. A Mariupol ci sarebbero, secondo Kiev, 13 forni crematori mobili e le autorità cittadine sospettano che i russi stiano cercando di coprire i crimini di guerra.

