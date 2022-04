È arrivata al 53esimo giorno la guerra in Ucraina. Caduto nel vuoto l’appello lanciato da Papa Francesco nell’ultimo Angelus di una tregua, un cessate il fuoco. Si continua a combattere e a morire. Le operazioni sono concentrate nell’est del Paese dove si sono spostate la maggior parte delle truppe russe in questa fase del conflitto. Kiev ha diffuso immagini di ordigni nascosti – nei sacchetti della spesa, nelle lavatrici e nelle case – dai russi e pronti a esplodere lì dove i civili stanno cominciando a tornare, nelle aree liberate.

A Mariupol i russi hanno offerto un ultimatum ai 1.500 ucraini che resistono nell’acciaieria Azovstal. L’offerta di deporre le armi per avere salva la vita è scaduta stamattina alle 6:00. Il centro portuale è la città-martire del conflitto. Da settimane sotto assedio, permetterebbe a Mosca di collegare la penisola di Crimea e le porzioni di Donbass rispettivamente occupata e dichiarate indipendenti dai separatisti filo-russi nel 2014.

Il ministero della Difesa russo ha fatto sapere che l’esercito di Mosca ha abbattuto nella zona di Odessa un aereo militare ucraino carico di armi fornite dai Paesi occidentali. Il “Centro di controllo” di Kiev, ossia il bunker da cui lavora il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo gli esperti potrebbe essere l’obiettivo delle forze russe per vendicarsi dell’attacco e perdita dell’incrociatore Moskva, affondato nel Mar Nero.

ORE 11:00 – DISTRUTTA FABBRICA DI MUNIZIONI A KIEV – Il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov sostiene che la Russia ha distrutto una fabbrica di munizioni vicino a Kiev la notte scorsa con missili di alta precisione. Gli ucraini avevano parlato di un attacco a Brovary e di “infrastrutture distrutte” ma senza ulteriori specifiche.

ORE 10:45 – VON DER LEYEN: “SANZIONI AL PETROLIO RUSSO” – La Presidene della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha confermato che il sesto pacchetto di provvedimenti Ue contro Mosca prenderà di mira il petrolio russo e le banche.

ORE 10:30 – “PUTIN PRONTO A USARE L’ATOMICA” – Secondo Nina Khrushcheva, nipote dell’ex leader sovietico Nikita Khrushchev, accademica di New York, Putin “ha in programma di vincere, ad ogni costo” e “se per dichiarare vittoria dovesse aver bisogno di usare armi nucleare tattiche quella potrebbe essere una delle opzioni che i russi potrebbero essere disposti a usare”.

ORE 10:00 – MATTARELLA AL PAPA: “DIRITTI UMANI CALPESTATI IN UCRAINA” – “In questo tempo di profonda inquietudine i più fondamentali diritti umani vengono tragicamente calpestati, in Ucraina così come in molte altre regioni del mondo”, le parole scritte in una notta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Papa Francesco. “La guerra di aggressione, somma negazione di quegli imprescindibili vincoli di fratellanza sui quali si fonda l’umana convivenza, continua in queste settimane a seminare lutti indicibili, a separare famiglie, a violare l’innocenza dei più piccoli e fragili”.

ORE 9:30 – PUTIN “PERSO NEI SUOI PENSIERI DI GUERRA” – Il cancelliere austriaco Karl Nehammer ha definito il suo incontro in Russia con il presidente Putin “non amichevole”. Il cancelliere ha descritto il leader del Cremlino come “perso nei suoi pensieri di guerra” ed è “convinto che la Russia stia vincendo” e che avrebbe intenzione di “collaborare all’inchiesta internazionale” sui crimini di guerra” anche se “non si fida del mondo occidentale: e questo sarà il problema in futuro”.

ORE 8:45 – OPERAZIONE SBARCO RUSSA – Lo Stato maggiore ucraino ha dichiarato che la Russia sta preparando un’operazione di sbarco in Ucraina. “Le unità dell’810a e della 155a brigata della Marina separata sono in preparazione per l’operazione di sbarco. Le informazioni sono attualmente in fase di chiarimento”. Nonostante le difficoltà sul campo le truppe sarebbero riuscire ad accumulare scorte significative di munizioni.

ORE 8:30 – MORTO UN ALTRO GENERALE RUSSO – Un altro generale russo sarebbe morto sul campo. Lo rivelano fonti russe. Vladimir Frolov, vicecomandante dell’ottava armata del distretto meridionale, le cui truppe hanno combattuto a Mariupol, sarebbe stato sepolto ieri a San Pietroburgo. Secondo l’esercito di Kiev i soldati russi uccisi dall’inizio dell’invasione sono almeno 20.300.

ORE 8:00 – PENTAGONO: “OFFENSIVA SU VASTA SCALA IMMINENTE” – Secondo fonti di alto livello del Pentagono americano, Mosca potrebbe dare il via all’offensiva sul Donbass a partire da oggi, domani o comunque l’inizio della prossima settimana. Si tratterebbe di un’accelerazione rispetto ai tempi tecnici stimati dagli esperti militari. Fonti di intelligence avevano parlato dell’intenzione della Russia di proclamare un qualche tipo di “vittoria”, e quindi uno stop all’invasione, il prossimo 9 maggio, quando nella Federazione si celebra la vittoria sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale.

ORE 7:00 – SCADUTO L’ULTIMATUM A MARIUPOL – Senza nessuna notizia di resa dall’acciaieria Azovstal, l’ultimatum dei russi è scaduto. Mosca ha comunicato di aver preso il controllo della città portuale. Si tratterebbe della prima grande città a cadere nelle mani dei russi.

ORE 4:30 – SIRENE IN TUTTO IL PAESE – Dalle prime ore del mattino nelle città di tutto il Paese sono suonate le sirene anti-aereo.

ORE 3:00 – ZELENSKY: “GENOCIDIO IN CORSO” – “La Russia in Ucraina sta commettendo un genocidio. Non uccidono soldati, uccidono civili”, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista alla Cnn. “Abbiamo prove audio e video in cui si sentono i russi dire che ci odiano e che ci distruggeranno”.

ORE 2:00 – ARMI USA A KIEV – Arrivata la prima tranche di armi della consegna da 800 milioni di dollari dagli Stati Uniti all’Ucraina. Lo scrive la Cnn citando un funzionario della Casa Bianca. Le forniture questa volta prevedono anche armi ad alta potenza tra le quali 11 elicotteri Mi-17, 18 obici e altri 300 droni kamikaze Switchblade. La Russia aveva promesso ritorsioni.

ORE OO:30 – L’ULTIMATUM RUSSO A MARIUPOL – I russi hanno offerto un ultimatum ai 1.500 ucraini asserragliati nell’acciaieria Azovstal a Mariupol. Deporre le armi in cambio della vita. Termine ultimo: le 6:00. L’ultimatum è stato reso noto dall’agenzia Tass che cita il capo del Centro di controllo della difesa nazionale della Federazione russa, il colonnello generale Mikhail Mizintsev. Stando al Cremlino i marines e i combattenti della brigata Azov asserragliati nell’acciaieria sono rimasti senza cibo e acqua. Sempre secondo Mosca il permesso di arrendersi sarebbe stata loro negata da Kiev. Il colonnello generale Mizintsev ha proposto una tabella di marcia per la resa.

