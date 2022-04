55esimo giorno di guerra. È il momento della seconda fase dell’invasione scatenata in Ucraina dalla Russia. È partita nella notte tra lunedì e martedì l’offensiva di larga scala delle truppe di Mosca sul Donbass. Le operazioni al via erano state anticipate nei giorni scorsi dalle intelligence occidentali. “Non importa quanti soldati russi arriveranno: ci difenderemo”, il messaggio del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“È un inferno”, ha dichiarato il governatore di Luhansk, nell’est del Paese. Il portavoce del Pentagono John Kirby ha segnalato l’arrivo di dieci nuovi battaglioni russi nel sud e nell’est. Nonostante l’offensiva sull’est del Paese ieri i missili sono tornati a colpire la città di Leopoli, nell’ovest dell’Ucraina, che dall’inizio della guerra ha ospitato centinaia di migliaia di sfollati in fuga.

Altre denunce, ieri, alle truppe russe di aver attaccato e ucciso civili in fuga. È stato inoltre diffuso documento ufficiale con il quale il presidente russo Putin ha decorato la 64esima fucilieri, la truppa che ha operato a Bucha, il sobborgo di Kiev dove dopo la ritirata nelle settimane scorse era emerso un massacro con 300 civili uccisi e fosse comuni.

L’economia in Russia balla tra le parole di Putin e quelle della governatrice della Banca Centrale Elvira Nabiullina. Quest’ultima ieri ha dichiarato che le sanzioni “cominciano a colpire l’economia russa e il periodo in cui l’economia può vivere sulle scorte è limitato”. Putin poche ore dopo, senza mai nominare la governatrice della quale secondo diversi media occidentali ha rifiutato almeno un paio di volte le dimissioni anzi rinnovandole il mandato, ha provveduto a smentirla dando il rublo e l’economia in fase di stabilizzazione.

ORE 8:00 – CONQUISTATA KREMINNA – Le truppe russe hanno conquistato la città di Kreminna, nell’Est dell’Ucraina. La città conta circa 20mila abitanti e dista circa 50 chilometri da Kramatorsk. Lo ha confermato il governatore di Luhansk Sergiy Gaiday. “Abbiamo perso il controllo della città, ci sono scontri in strada. I russi hanno ucciso chi cercava di andarsene — in particolare un’auto con quattro civili”.

ORE 7:30 – 126ESIMA BRIGATA SCONFITTA AL 75% – La 126ma Brigata di difesa costiera russa della flotta del Mar Nero “ha subito perdite pari al 75%”: ad affermarlo è l’ultimo rapporto operativo pubblicato dallo Stato maggiore delle forze armate ucraine.

ORE 6:30 – MACRON: “DOPO BUCHA MAI PIU’ PARLATO CON PUTIN” – Il presidente francese Emmanuel Macron ha rilasciato un’intervista a France 5. Ha riferito che dopo il massacro scoperto a Bucha e in altre città non ha più parlato con il presidente russo Putin, “ma non escludo di farlo in futuro”.

ORE 6:15 – ONU: “TEMPI NON ANCORA MATURI PER CESSATE IL FUOCO” – Il sottosegretario generale delle Nazioni Unite Martin Griffiths in conferenza stampa ha dichiarato che “i tempi non sono ancora maturi” per stabilire un cessate il fuoco e portare aiuti umanitari in Ucraina”.

ORE 4:30 – TRUMP SOLLECITA L’INTESA UCRAINA-RUSSIA – “Non ha senso che Russia e Ucraina non siano sedute a lavorare a un qualche tipo di accordo”, ha dichiarato l’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump che pure aveva definito quello della Russia in Ucraina come un genocidio. “Se non troveranno presto un accordo non rimarrà altro che morte e distruzione. (…) Questa guerra non sarebbe mai dovuta accadere, ma è accaduta. Una soluzione non sarà mai buona quanto quella che si sarebbe potuto trovare prima di lasciare spazio alle armi ma una soluzione esiste, e va trovata adesso, non più tardi, quando saranno tutti morti!”.

ORE 3:00 – USA: “NON ESCLUSA RUSSIA DA ‘STATI TERRORISTI’” – Gli Stati Uniti potrebbero considerare ufficialmente la Russia come uno stato “sponsor” del terrorismo. Lo ha dichiarato il portavoce del dipartimento di Stato Ned Price. I Paesi nella “black list” al momento sono Corea del Nord, Iran, Cuba e Siria. La decisione porterebbe a nuove sanzioni e restrizioni. Prevista per oggi una serie di videochiamate del presidente Joe Biden con alleati e partner per discutere il sostegno all’Ucraina e nuove iniziative contro la Russia.

ORE 2:30 – “40MILA CIVILI DEPORTATI DA MARIUPOL” – Il sindaco di Mariupol Vadym Boichenko ha dichiarato che circa 40mila civili sono stati “deportati con la forza” dalla città di Mariupol verso le regioni dell’Ucraina controllate dai russi.

ORE 1:30 – “1.000 CIVILI NEI RIFUGI A MARIUPOL” – Almeno mille i civili che si stanno nascondendo nei rifugi sotto l’acciaieria Azovstal secondo il Consiglio comunale di Mariupol

ORE OO:30 – GLI ATTACCHI RUSSI – Pesanti bombardamenti hanno colpito Kharkiv secondo Ukraina 24. Per i media locali l’esercito ha respinto almeno sette attacchi russi nell’est del Paese.

