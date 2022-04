Saltano i viaggi in Africa centro-meridionale che il Presidente del Consiglio avrebbe dovuto fare in settimana. Mario Draghi infatti è risultato positivo al covid-19. Lo ha fatto sapere Palazzo Chigi in una nota. Il premier è asintomatico. La scoperta della positività del premier è avvenuta nella sua casa a Città della Pieve, in Umbria, dove Draghi si trovava da alcuni giorni dopo aver raggiunto la famiglia per le festività pasquali.

Draghi sarà sostituito dai ministri Luigi Di Maio, titolare degli Esteri, e da quello alla Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Le destinazioni delle missioni erano la Repubblica dell’Angola e la Repubblica del Congo, previste rispettivamente mercoledì 20 e giovedì 21 aprile.

I viaggi erano stati organizzati nell’ambito della strategia di diversificazione nell’approvvigionamento di gas che il governo ha avviato dopo l’inizio della guerra in Ucraina scatenata dall’invasione della Russia e dall’imposizione delle sanzioni da parte dell’Occidente a Mosca. Lo scorso 11 aprile l’Italia ha firmato un primo accordo per la fornitura di gas con l’Algeria.

“L’Europa continua a finanziare la Russia acquistando petrolio e gas – aveva dichiarato Draghi nella prima intervista concessa a un quotidiano italiano, Il Corriere della Sera, da quando è Presidente del Consiglio tra l’altro ad un prezzo che non ha alcuna relazione con valori storici e costi di produzione. Imporre un tetto al prezzo del gas russo, come proposto dall’Italia, è un modo per rafforzare le sanzioni e al tempo stesso minimizzare i costi per noi che le imponiamo. Non vogliamo più dipendere dal gas russo, perché la dipendenza economica non deve diventare sudditanza politica. Per farlo, bisogna diversificare le fonti di energia e trovare nuovi fornitori. Sono appena stato in Algeria dove l’Eni ha stretto un accordo per la fornitura di 9 miliardi di metri cubi di gas naturale in più — circa un terzo di quanti ne importiamo dalla Russia. Seguiranno altri Paesi. La diversificazione è possibile e attuabile in tempi relativamente brevi, più brevi di quanto immaginassimo solo un mese fa”.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte