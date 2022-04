Sessantesimo giorno di guerra. Due mesi di morte e appelli caduti nel vuoto. L’ultimo, quello di una tregua per la Pasqua ortodossa che in russi e ucraini festeggiano oggi, non ha intenerito Vladimir Putin che ha partecipato, candela rossa alla mano, alla veglia di preghiera a Mosca mentre Odessa, Mariupol e altre città del sud-est dell’Ucraina venivano bombardate e un neonato di 3 mesi moriva insieme alla mamma.

Giorno dopo giorno cresce il bilancio delle vittime e delle fosse comuni trovate nelle città assediate dall’esercito di Mosca. Oggi è in programma a Kiev la visita del segretario di Stato americano Antony Blinken e del segretario della Difesa, Lloyd Austin. Intanto l’Organizzazione per la cooperazione e la sicurezza europea (Osce) ha denunciato l’arresto di alcuni suoi osservatori militari nelle regioni di Donetsk e Lugansk.

11:55 -DUE BAMBINI UCCISI A DONETSK – Due bambini di 5 e 14 anni sono stati uccisi a Donetsk, nel Donbass, nel corso dei combattimenti tra russi e ucraini. “Avevano 14 e 5 anni le ultime due piccole vittime ucraine. Sono rimaste uccise a Donetsk dove la loro casa è stata distrutta durante i combattimenti tra russi e ucraini”, ha annunciato in un tweet il governatore della regione Pavlo Kyrylenko. Secondo l’ultimo rapporto dell’Onu aggiornato al 21 aprile sono 184 i bambini uccisi e 286 quelli feriti dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina.

Two innocent kids’ lives were taken this Easter by russian occupiers. Their family home in Ocheretyne Hromada was destroyed, girls of 5 and 14 were killed.

ORE 11:28 – KIEV: MOSCA ACCETTI TREGUA PASQUALE – Mykhailo Podolyak, alto negoziatore ucraino e consigliere del presidente Zelensky, ha esortato Mosca, oggi nel giorno della festività ortodossa, ad accettare una “vera tregua pasquale”, ad “aprire immediatamente un corridoio umanitario per i civili” e a concordare un “ciclo speciale di negoziati” per facilitare lo scambio di militari e civili. “La Russia attacca costantemente Azovstal a Mariupol — scrive Podolyak su Twitter—. Il luogo in cui si trovano i nostri civili e i soldati è bersagliato da pesanti bombardamenti aerei, fuoco di artiglieria e da un’intensa concentrazione di forze e attrezzature per l’assalto”.

11 – UCRAINA, AUSTRIA CONTRARIA AD ADESIONE LAMPO IN UE – L’Austria si è detta contraria allo status di candidata all’adesione all’Unione europea per l’Ucraina, previsto per giugno, secondo quanto dichiarato dal suo ministro degli Esteri, Alexamder Schallenberg, citato dall’agenzia austriaca Heute. Secondo Schallenberg, occorre un “metodo diverso”, facendo riferimento alla “lunga strada verso l’adesione” dei Paesi balcanici. “Devono esserci anche modelli diversi dalla piena adesione” per Kiev.

10:57 – KIEV: ABBATTUTI DUE MISSILI SU ODESSA – Le forze ucraine hanno abbattuto due missili russi diretti verso Odessa dal Mar Nero. Lo riferisce il centro di comando Sud dell’aeronautica di Kiev.

10:30 – ODESSA, PAPA’ PICCOLA KIRA PUBBLICA FOTO – Valeria era una neomamma, sua figlia Kira aveva appena tre mesi. La Russia ha colpito con un missile l’edificio a Odessa dove vivevano uccidendo mamma, figlia e nonna. Il marito di Valeria e il padre di Kira, Yuri, ha pubblicato le loro foto. L’uomo, che lavora come fornaio, ha perso tutta la sua famiglia nell’attacco a una zona residenziale.

3-month-old Kira was killed in a missile attack in Odesa today together with her mother Valeria and her grandmother.

The father, Yuri, a baker from Odesa, lost his entire family in the attack against on a residential area.

The Russian public supports this war.

They are guilty pic.twitter.com/4R0saph4HS

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 24, 2022