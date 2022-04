59esimo giorno di guerra in Ucraina, passata da qualche giorno alla fase 2 secondo le priorità stabilite e annunciate da Mosca, che punta a “liberare” il Donbass e a conquistare il sud dell’Ucraina per controllare il mar d’Azov e creare “un corridoio terrestre che dalla Crimea arrivi alla Transnistria”. A Mariupol si continua a combattere nei pressi dell’acciaieria dove circa un migliaio di soldati ucraini resiste all’offensiva russa che da giorni controlla quasi del tutto la città portuale (per il sindaco Vadym Boichenko “quel che dice la propaganda russa è tutta una menzogna”).

In vista della pasqua ortodossa, in programma domenica 24 aprile, Putin ha annunciato una tregua solo quando gli ucraini “alzeranno bandiera bianca”. Scoperte altre fosse comuni nella zona di Mariupol: oltre a quella di Manhush (dove si pensa possano trovarsi 9000 corpi), le nuove immagini satellitari Maxar mostrano un secondo cimitero che si è ampliato nell’ultimo mese e include diverse trincee di 40 metri. Il cimitero si trova vicino a Vynohradne, 12 km a est di Mariupol. Almeno mille i corpi seppelliti. Quanto all’Italia, il premier Draghi sta preparando la visita a Kiev che dovrebbe avvenire entro i primi giorni di maggio.

LA DIRETTA

09:34 – FOSSE COMUNI A MARIUPOL – Centinaia di cadaveri seppelliti nelle fosse comuni scoperte nella zona di Mariupol. L’ultima, con oltre 1.000 corpi, è stata rinvenuta nel villaggio di Vynohradne. “Questo è il più grande genocidio in Europa dall’Olocausto”, ha detto il sindaco di Mariupol, Vadym Boichenko.

New Maxar satellite imagery of the Mariupol area shows a second cemetery that has expanded over the past month and includes several 40-meter trenches that look likely to become new grave sites. The cemetery is near Vynohradne, 12km east of Mariupol. 📸: @Maxar pic.twitter.com/JsyMXvHFG9 — Christopher Miller (@ChristopherJM) April 22, 2022

08:59 – FIDUCIA PUTIN ALL’80%: IL SONDAGGIO IN RUSSIA – Analizzato un campione di persone minimo (600) in un Paese dove la censura regna sovrana. Dopo due mesi di guerra in Ucraina, il tasso di fiducia nel presidente russo Vladimir Putin è all’80,7%, un tasso simile a quello che aveva quando nel 2014 ci fu l’annessione della Crimea. È quanto emerge da un sondaggio condotto dal Centro di indagine dell’opinione pubblica russo (Vciom), che sottolinea come il 20 febbraio scorso, quattro giorni prima dell’invasione, il gradimento di Putin fosse fermo al 67.2%. Per il sondaggio sono state interpellate 600 persone in 80 regioni russe dall’11 al 17 aprile scorsi.

07:55 – ZELENSKY: “RUSSIA VUOLE ALTRI PAESI” – “Bene, questo conferma quello che ho detto molte volte – ha scandito Zelensky via Telegram – L’invasione russa dell’Ucraina è destinata a essere solo l’inizio, poi vogliono conquistare altri Paesi”. “Naturalmente noi ci difenderemo finché sarà necessario per spezzare questa ambizione della Federazione russa. Ma tutte le nazioni che, come noi, credono nella vittoria della vita sulla morte devono combattere con noi. Ci hanno aiuto, perché eravamo i primi sulla lista, chi sarà il prossimo?”. “Se chiunque può diventare il prossimo vuole restare neutrale oggi per non perdere niente, fa la scommessa più rischiosa. Perché perderete tutto”, ha concluso Zelensky.

07.22 – GUTERRES IL 26 APRILE CON PUTIN, IL 28 CON ZELENSKY – Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, incontrerà separatamente i presidenti di Russia e Ucraina la prossima settimana per presentare un urgente appello alla pace. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che Guterres incontrerà martedì il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, e il presidente, Vladimir Putin. Le Nazioni Unite in seguito hanno riferito che Guterres si recherà giovedì in Ucraina per incontrare il presidente, Volodymyr Zelensky, e il ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba. In entrambe le visite, Guterres mira a discutere “passi che si possono fare in questo momento” per fermare i combattimenti e aiutare le persone a mettersi in salvo, ha detto il portavoce delle Nazioni Unite, Eri Kaneko.

07.11 – REGNO UNITO: PROGRESSI RUSSI LIMITATI, A MARIUPOL SI COMBATTE – “Nonostante l’aumento dell’attività, le forze russe non hanno fatto grandi progressi nelle ultime 24 ore, poiché i contrattacchi ucraini continuano a ostacolare i loro sforzi”. E’ quanto si legge nell’ultimo aggiornamento sulla situazione in Ucraina nel 59/mo giorno dall’inizio dell’invasione russa, pubblicato dall’intelligence della Difesa britannica. “Le forze aeree e marittime russe non hanno stabilito il controllo in nessuno dei due settori a causa dell’efficacia della difesa aerea e marittima dell’Ucraina che riduce la loro capacità di fare progressi notevoli”, precisa l’intelligence riferendosi ai due principali teatri della guerra, a Sud e ad Est del Paese. Quanto a Mariupol, secondo Londra anche se i russi hanno affermato di aver conquistato la città portuale, “pesanti combattimenti continuano a svolgersi frustrando i tentativi russi di catturare la città, rallentando ulteriormente i loro progressi desiderati nel Donbass”.

