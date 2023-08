Tragedia sfiorata ieri sera alle 19.45 in via delle Corazzate, sul litorale romano di Ostia. Un bimbo di 9 anni è rimasto ferito gravemente dopo essere stato schiacciato da un ponteggio che era stato installato a protezione del portone d’ingresso di una palazzina dell’ATER. Il bambino era residente in quel plesso di case.

Il piccolo è stato prontamente portato in codice rosso all’Ospedale Bambin Gesù, in gravi condizioni. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto si sono recate le pattuglie del X gruppo Mare della Polizia di Roma Capitale per la messa in sicurezza dell’area e il sequestro del ponteggio.

Secondo i primi accertamenti l’incidente è avvenuto mentre il bimbo si trovava sulla sua bicicletta nella stessa via dove abita con la famiglia. Il bambino è stato trasferito al Bambino Gesù e secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione