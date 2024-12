Due poliziotti di Padova hanno rischiato di perdere la vita a seguito di un aggressione da parte di un uomo armato di una grossa ascia. L’agguato si è verificato attorno alle quattro del mattino, quando la sala operativa della Questura della città è arrivata la segnalazione dell’individuo in forte stato di agitazione.

Le pattuglie della polizia sono arrivate sul posto, nella centralissima via Trieste di Padova, cercando di calmare l’uomo per circa un’ora, cercando di convincerlo a lasciare a terra l’arma mentre in soccorso arrivavano polizia locale, carabinieri e un’ambulanza del 118.

Gli agenti hanno tentato di usare lo spray al peperoncino e il taser, senza riuscire a bloccarlo. Il soggetto, un 32 enne nigeriano, ha provato poi più volte ad aggredire i poliziotti: uno di loro si è riparato dietro l’auto di servizio, l’altro gli ha sparato alcuni colpi ferendolo alla gamba. Caduto a terra, il 32 enne è stato sedato e soccorso, e infine portato in ospedale.

Oltre all’ascia, l’uomo aveva con sé due coltelli, uno a serramanico e uno svizzero.

Redazione

Luca Frasacco