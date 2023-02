È Rocco Camasta, titolare dell’hamburgeria-steakhouse The Butcher di Modugno in provincia di Bari a servire ai clienti l’hamburger più buono d’Italia. È il suo panino a vincere la quinta edizione della “Burger Battle”, la sfida dedicata al panino e alle sue rivisitazioni in chiave gourmet e innovative, che si appena svolta a Rimini, nel corso dell’evento Beer&Food Attraction.

Il panino che ha trionfato si chiama proprio “Rimini”. Camasta ha scelto una mistery box e ha inventato il panino al momento. Lo ha farcito con carne di scottona, squacquerone, radicchio, cioccolato fondente 99 per cento, zenzero, pesto di pistacchio, castagne e per finire salsa alla senape e miele. Una ricetta dagli ingredienti sicuramente bizzarri. Ma l’ultima prova della sfida culinaria era proprio questa: confrontarsi con materie prime fuori dal comune.

Camasta ha sfidato l’altro finalista, Danilo Picariello. Proprietario del The Big Brother’s Pub di Atena Lucana in provincia di Salerno, Picarello ha invece proposto il panino “Bell’e buono”: un hamburger con scottona, salsa kimchi, formaggio Asiago, riso soffiato e yogurt di capra. Tra i sei semifinalisti anche Daniele Barra, dell’”Excalibur Bar Pub” di Revello (Cuneo), con il suo “Roger Rabbit” farcito con rognone di coniglio, petali di cipolle rosse in agrodolce, paté di fegatini, una cialda alle olive nere, rete di maiale, salsa yogurt e olio di mandorle all’arancia, fondo di cottura alla birra e rollata di coniglio.

Tra i semifinalisti della seconda manche anche Angelo Rizzuto, Chef del locale Torre D’Ercole di Brescia. Il suo panino si chiama “Il coniglio nell’orto” è stato farcito con burger di coniglio, funghi freschi, verdure miste, stracciatella di bufala, scamorza affumicata, riduzione di datteri, succo di agrumi, aromi, erbette, polvere di olive taggiasche.

Sandro di Marzio del Risto-Pub El encanto di Raiano (Aquila) è invece arrivato tra i semifinalisti della prima manche e ha proposto il panino “Forte e gentile” con burger di suino, senape e miele, composta di cavolo verza, fagioli bianchi, guanciale di maiale nero, patate, cipolla caramellata e scamorza.

Tutti panini gourmet che fanno venire l’acquolina in bocca solo a immaginarli, ma il “Rimini” di Camasta ha conquistato la giuria e sbaragliato la concorrenza!

